Quem tem menos de 25 anos não lembra, mas After Burner, por um tempo, foi o ápice do combate aéreo nos videogames.Agora, a Sega lançará para consoles domésticos a última versão do jogo, After Burner Climax, que apareceu nos fliperamas japoneses em 2008.

Criado pelo gênio Yu Suzuki em 1987, o game definiu o que muita gente conhece como jogo de aviões. O jogo ficou muito conhecido no Brasil pois foi um dos títulos de lançamento do console Master System.

As duas primeiras versões de After Burner apareceram no fliperama e nos consoles Master System e Mega Drive. After Bruner 3 apareceu inicialmente para o Sega CD (a unidade de CD-ROM do Genesis, que aqui no Brasil e no Japão era conhecido como Mega Drive) e depois no Mega Drive. A única versão realmente digna de nota foi a do Sega CD e ainda assim essa é considerada a pior versão de After Burner já feita.

After Burner Climax estará disponível nas redes do PS3 e do Xbox 360 até o final de março.