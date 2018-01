A Brazil Game Awards – premiação que elege os melhores jogos presentes na Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina – divulgou os títulos indicados ao prêmio na edição de 2016.

Em sua segunda edição, o prêmio tem a estreia do Estadão no júri, que é composto ainda pelos veículos Adrenaline, Arkade, Combo Infinito, Critical Hits, Editora Europa, Revista EGW, Gameblast, GameHall, IGN Brasil, Jogabilidade, Omelete, Overloadr, PlayTV, Tech Tudo, UOL Jogos e VGBR.

O júri do evento tem jornalistas e produtores de conteúdo, e não está ligado à organização da feira – tradição que também acontece em outras grandes feiras de games do mundo, como a americana E3 e a alemã Gamescom.

Entre os destaques entre os indicados, estão For Honor, da Ubisoft, ReCore, da Microsoft, e Residente Evil 7. Além disso, vale prestar atenção para o avanço da realidade virtual – que pode ser testada na feira com o PlayStation VR, o Oculus Rift e o HTC Vive.

Os vencedores serão revelados na próxima sexta-feira, 16. Fique ligado por aqui para saber quem são!

Melhor Jogo da Feira:

For Honor (Ubisoft Montreal\Ubisoft)

Forza Horizon 3 (Playground Games\Microsoft Studios)

Horizon: Zero Dawn (Guerrilla Games\Sony Interactive Entertainment)

ReCore (Armature Studios\Comcept\Microsoft Studios)

Resident Evil 7 (Capcom)

Melhor Jogo Brasileiro:

Alkimya (Bad Minions)

Dog Duty (Zanard & Liza)

Shiny (Garage 227 Studios)

Tiny Little Bastards (Overlord Game Studio)

Trajes Fatais (Onanim)

Melhor Jogo Original:

Batman: Arkham VR (Rocksteady Studios\Warner Bros. Interactive Entertainment)

For Honor (Ubisoft Montreal\Ubisoft)

Gwent (CD Projekt RED\CD Projekt)

Horizon: Zero Dawn (Guerrilla Games\Sony Interactive Entertainment)

ReCore (Armature Studios\Comcept\Microsoft Studios)

Melhor Jogo para PC:

For Honor (Ubisoft Montreal\Ubisoft)

Gears of War 4 (The Coalition\Splash Damage\Microsoft Studios)

Gwent (CD Projekt RED\CD Projekt)

Tekken 7 (Bandai Namco Entertainment)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Melhor Jogo para Console

Forza Horizon 3 (Playground Games\Microsoft Studios)

Gears of War 4 (The Coalition\Splash Damage\Microsoft Studios)

Horizon: Zero Dawn (Guerrilla Games\Sony Interactive Entertainment)

ReCore (Armature Studios\Comcept\Microsoft Studios)

Resident Evil 7 (Capcom)

Melhor Jogo para Realidade Virtual:

Batman: Arkham VR (Rocksteady Studios\Warner Bros. Interactive Entertainment)

Rez Infinite (Monstars\Enhance Games)

RIGS (Guerrilla Cambridge\SCEE)

The Unspoken (Insomniac Games\Oculus VR)

Until Dawn: Rush of Blood (Supermassive Games\Sony Interactive Entertainment)

Melhor Periférico/Hardware:

GeForce GTX 1080 (NVIDIA)

HTC Vive (HTC\Valve Software)

HyperX Cloud Revolver (Kingston)

Oculus Rift (Oculus VR)

PlayStation VR (Sony)

Melhor Jogo de Tiro:

Call of Duty: Infinite Warfare (Infinity Ward\Activision)

Gears of War 4 (The Coalition\Splash Damage\Microsoft Studios)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Rainbow Six Siege (Ubisoft)

Melhor Jogo de Ação e Aventura:

For Honor (Ubisoft Montreal\Ubisoft)

Gears of War 4 (The Coalition\Splash Damage\Microsoft Studios)

Horizon: Zero Dawn (Guerrilla Games\Sony Interactive Entertainment)

ReCore (Armature Studios\Comcept\Microsoft Studios)

Resident Evil 7 (Capcom)

Melhor Jogo de Luta:

Dragon Ball Xenoverse 2 (Dimps\Bandai Namco Entertainment)

Street Fighter V (Dimps\Capcom)

Tekken 7 (Bandai Namco Entertainment)

Trajes Fatais (Onanim)

Melhor Jogo de Corrida:

Forza Horizon 3 (Playground Games\Microsoft Studios)

Gran Turismo Sport (Polyphony Digital\Sony Interactive Entertainment)

Melhor Jogo de Esportes:

FIFA 17 (EA Sports\Electronic Arts)

Pro Evolution Soccer 2017 (Konami)

Steep (Ubisoft)

Melhor Jogo de Estratégia:

Dog Duty (Zanard & Liza)

Gwent (CD Projekt RED\CD Projekt)

Halo Wars 2 (343 Studios\The Creative Assembly\Microsoft Studios)

Melhor Jogo para a Família:

Just Dance 2017 (Ubisoft)

LEGO Star Wars: O Despertar da Força (TT Games\Traveller’s Tales\Warner Bros. Interactive Entertainment)

LEGO Worlds (TT Games\Traveller’s Tales\Warner Bros. Interactive Entertainment)

Minecraft: Story Mode (Telltale Games)

NVIDIA VR Funhouse (Lightspeed Studios)

Melhor Multiplayer:

Call of Duty Infinite Warfare

For Honor (Ubisoft Montreal\Ubisoft)

Gears of War 4 (The Coalition\Splash Damage\Microsoft Studios)

Gwent (CD Projekt RED\CD Projekt)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Melhor Jogo Independente:

Alkimya (Bad Minions)

Cuphead (Studio MDHR)

Keen (Cat Nigiri)

Shiny (Garage 227 Studios)

Trajes Fatais (Onanim)