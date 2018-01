Por Bruno Capelas

Na virada da sexta-feira para o último sábado, 6, rolou a primeira premiação do The Game Awards, nova confraternização anual da indústria de videogames, feita para substituir o Videogame Awards (VGA).

Além de mostrar destaques de novos jogos, a premiação consagrou Dragon Age: Inquisition, da EA, como o jogo do ano, e deu grande resultado à Nintendo, eleita desenvolvedora do ano, além das vitórias de Mario Kart 8 (melhor jogo de esporte e melhor jogo para a família) e Super Smash Bros. (melhor jogo de luta). Confira abaixo os vencedores em todas as categorias.

Jogo do ano

Bayonetta 2

Dark Souls 2

Dragon Age: Inquisition

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Desenvolvedora do ano

Blizzard

Monolith

Nintendo

Telltale Games

Ubisoft Montreal

Melhor jogo independente

Broken Age: Act I

Monument Valley

Shovel Knight

Transistor

The Vanishing of Ethan Carter

Melhor jogo para mobile/portátil

Bravely Default

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Monument Valley

Super Smash Bros. 3DS

Threes!

Melhor narrativa

South Park: The Stick of Truth

The Walking Dead – Season Two

The Wolf Among Us

Valiant Hearts: The Great War

Wolfenstein: The New Order

Melhor trilha sonora

Alien: Isolation

Child of Light

Destiny

Sunset Overdrive

Transistor

Melhor atuação

Adam Harrington (Bigby Wolf em The Wolf Among Us)

Kevin Spacey (Jonathan Irons em Call of Duty: Advanced Warfare)

Melissa Hutchison (Clementine em The Walking Dead – Season Two)

Trey Parker (várias vozes em South Park: The Stick of Truth)

Troy Baker (como Talion em Middle-earth: Shadow of Mordor)

Jogos pelo desenvolvimento social (Games for Change)

Never Alone

The Last of Us: Left Behind

Mountain

This War of Mine

Valiant Hearts: The Great War

Melhor remasterização

Grand Theft Auto 5

Halo: The Master Chief Collection

Pokemon Omega Ruby e Alpha Sapphire

The Last of Us

Tomb Raider: Definitive Edition

Melhor shooter

Call of Duty: Advanced Warfare

Destiny

Far Cry 4

Titanfall

Wolfenstein: The New Order

Melhor game de ação/aventura

Alien: Isolation

Assassin’s Creed Unity

Bayonetta 2

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Sunset Overdrive

Melhor RPG

Bravely Default

Dark Souls 2

Divinity

Dragon Age: Inquisition

South Park: The Stick of Truth

Melhor jogo de luta

Killer Instinct: Season Two

Persona 4 Arena Ultimax

Super Smash Bros. 3DS

Super Smash Bros. WiiU

Ultimate Street Fighter 4

Melhor game para família

Disney Infinity 2.0

Fantasia: Music Evolved

Mario Kart 8

Skylanders: Trap Team

Tomodachi Life

Melhor jogo de esporte/corrida

FIFA 15

Forza Horizon 2

Mario Kart 8

NBA 2K15

Trials Fusion

Melhor experiência online

Call of Duty: Advanced Warfare

Dark Souls 2

Destiny

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Titanfall

Categorias eleitas pelos jogadores

Jogo mais esperado

Batman: Arkham Knight

Bloodborne

Evolve

The Witcher 3: Wild Hunt

Uncharted 4: A Thief’s End

Jogador de e-Sports do ano

Christopher “GeT_RiGhT” Alesund (Counter-Strike: GO)

James “Firebat” Kostesich (Hearthstone: Heroes of Warcraft)

Martin ‘Rekkles’ Larsson (League of Legends)

Matt “NaDeSHoT” Haag (Call of Duty)

Xu “Fy” Linsen (Dota 2)

Time de e-Sports do ano

Edward Gaming (League of Legends)

Evil Geniuses (Dota 2)

Newbee (Dota 2)

Ninjas in Pajamas (Counter-Strike: GO)

Samsung White (League of Legends)

Jogador mais influente

Evan “Vanoss” Fong

Jeff Gerstmann

PewDiePie

StampyLongHead

TotalBiscuit (vencedor)

Melhor criação de fãs

BEST Zelda Rap EVER!!, por Egoraptor

Luigi Death Stare, por CZBwoi e Rizupicorr

Mine the Diamond (Minecraft Song), por Tobuscus

Minecraft – TITAN City, por Colonial Puppet

Twitch Plays Pokemon, por Anônimo