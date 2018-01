O desenvolvedor de games Dong Nguyen finalmente colocará mais uma de suas criações à disposição dos fãs de jogos casuais. O criador do sucesso Flappy Bird acaba de assinar a sequência do game do pássaro que deve evitar obstáculos e chegar o mais longe que puder.

No lugar de asas e bico (não eram só lábios bizarros?), o personagem de Swing Copters tem hélices e deve subir o cenário desviando-se de martelos em movimento.

Em uma entrevista em maio, Nguyen relembrou sobre a polêmica gerada após ter retirado Flappy Bird das lojas de apps após seu sucesso. A razão, na época, era de que ele não sabia lidar com o fato de as pessoas estarem se viciando no jogo e chegou a dizer que o game havia transformado sua vida em um inferno. À época, especulou-se que o criador do jogo ganhava cerca de US$ 50 mil com a publicidade veiculada no game.

O desenvolvedor sugeriu que criaria um método que impediria as pessoas de jogarem seus games de forma compulsiva, possivelmente impondo limites de vidas, como faz o Candy Crush Saga, por exemplo. Sobre Swing Copters, no entanto, ele não adiantou nenhuma informação sobre como isso funcionará.

Swing Copters é previsto para para ser liberado nesta quinta-feira, 21. O game será gratuito (quem não quiser anúncio pode pagar US$ 0,99) e estará disponível para iOS e Android.

My new game [Swing Copters] will be released on iOS and Android. pic.twitter.com/9ACbDxlzMN — Dong Nguyen (@dongatory) August 19, 2014

O mais curioso é que Swing Copters, com visual muito semelhante ao de Flappy Bird, não era exatamente o que se esperava de Nguyen. Não digo isso em relação à qualidade do jogo, mas sim porque a última informação divulgada pelo desenvolvedor do Vietnã <a href=”http://blogs.estadao.com.br/que-mario/criador-de-flappy-bird-prepara-novo-game/ do que lhe deu fama.

De lá para cá, a única novidade havia sido o retorno de Flappy Bird ao mundo dos aplicativos, mas restrito à loja virtual da Amazon, voltada para o smartphone da empresa, o Fire Phone.

/Murilo Roncolato