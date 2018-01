A Microsoft apresentou nesta quinta-feira, 11, em evento fechado realizado na cidade de San Francisco, jogos de parceiros para o Xbox 360. Um dos mais aguardados foi Dead Rising 2, da Capcom.

Além de divulgar que o game terá uma espécie de capítulo zero exclusivo para Xbox 360, conectando-o com o primeiro Dead Rising, foran divulgadas novas imagens do game. O download exclusivo, denominado Case Zero, acontece 2 anos depois do primeiro game, e 3 anos antes do segundo. É o primeiro contato do protagonista Chuck Greene com os mortos-vivos.

A possibilidade de criar novas armas é simplesmente genial. Que ideia maravilhosa colar facões em luvas de boxe…

O game se passa na cidade de New Fortune, uma espécie de Las Vegas genérica, com direito a restaurantes cafonas, caça-níqueis e boates de strip-tease.