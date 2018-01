Graças a um vazamento acidental por parte da loja virtual Amazon, os fãs de Dead Space puderam descobrir mais detalhes sobre a aguardada continuação do game da Electronic Arts. Com lançamento previsto para 25 de janeiro de 2011, Dead Space 2 terá uma edição especial para colecionadores trazendo, entre outros brindes, uma réplica da arma utilizada pelo herói do jogo — o Plasma Cutter.

Colecionadores que desembolsarem o preço da edição especial ainda levam para casa um CD com a trilha sonora do jogo, uma espécie de reprodução da arte do game e um código de acesso para download de extras. As informações já foram retiradas do site da Amazon, mas acredita-se que Dead Space 2 terá versões para PC, Playstation 3 e Xbox 360.