Por Bruno Capelas

Fãs de FIFA, atenção! O novo game está cada vez mais perto de ser lançado, e quem quiser poderá ter um gostinho de como será o jogo a partir da próxima terça-feira, 9. A Electronics Arts anunciou que a versão demo do jogo será lançada na semana que vem para todas as plataformas do game.

Na versão demo, o jogador poderá fazer amistosos com 8 dos clubes que o game traz. São eles: Boca Juniors, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain e Napoli.

Vale lembrar que FIFA 15 já está disponível em pré-venda: o jogo custará R$ 199,90 para PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360, e R$ 69,90 para PCs. O lançamento mundial está previsto para 26 de setembro, mas o jogo só aporta no Brasil no dia 9 de outubro.

Entretanto, os gamers brasileiros contam com um incentivo a menos para comprar o jogo: pela primeira vez nos últimos anos, o jogo não contará com equipes do Campeonato Brasileiro, graças à falta de acordos entre a Electronics Arts e os jogadores brasileiros. A empresa diz que apesar da ausência dos times brasileiros, a Seleção Brasileira e os jogadores brasileiros presentes em outras ligas continuarão no FIFA 15.

O jogo contará ainda com seis DLCs (conteúdos que podem ser comprados e baixados para complementar os games) com mais comemorações, kits históricos, pacote de chuteiras especiais e o Adidas All-Star Team, espécie de seleção com os melhores jogadores da atualidade.