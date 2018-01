Por Bruno Capelas

Um dos memes mais incríveis da internet em 2014 virou game: trata-se de Taca-le Pau, Marcos. Desenvolvido pelo Estúdio Arones, o jogo lembra bem a dinâmica de clássicos como Ski Free, em que basicamente é preciso desviar de obstáculos até não se poder mais.

Taca-le Pau, Leitor!

Se você não está entendendo nada, vamos lá: o que raios é esse taca-le pau?

Uma aventura com um carrinho acabou se tornando um dos vídeos mais incríveis que a internet brasileira (essa criatura marota cheia de OUSADIA & ALEGRIA) produziu esse ano. Dois primos, o Marcos e o Leandro, resolveram filmar como eles desciam uma ladeira com um carrinho de madeira todo estropiado, perto da casa da sua vó Salvelina. Seria só um vídeo qualquer, não fosse a narração empolgada de Leandro, com gírias como “tocale pau, Marcos!” (algo como “vai nessa, Marcos”), “tocale pau nesse carrinho, Marco Véio!”. Veja o original:

O vídeo ganhou vários remixes na internet, e os dois garotos foram objeto de uma muito bem-humorada reportagem de um telejornal local. Se você quer saber mais sobre o assunto, visite o LOL.