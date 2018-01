Por Bruno Capelas

Mundos pós-apocalípticos. Tiro em primeira pessoa com armas futuristas. Interação multiplayer. Trilha sonora com colaboração de ninguém menos que Paul McCartney. Esses são apenas alguns dos principais elementos de Destiny, um dos jogos mais aguardados de 2014. Produzido pela Bungie (a criadora de Halo) e publicado pela Activision (dona da franquia Call of Duty), Destiny chega às lojas de todo o mundo nesta terça-feira, 9, e promete atrair os olhares de milhões de jogadores e faturar alto.

Para isso, o jogo aposta na mistura de três gêneros consagrados na história dos videogames: tiro em primeira pessoa (ou FPS), ficção científica e interação online entre múltiplos jogadores, levando os gamers para um passeio pelos planetas do Sistema Solar após um colapso da vida na Terra, quando apenas uma cidade se mantém habitável, com missões especiais e muita jogabilidade conectada, em algo que a Bungie aposta ser “o futuro dos jogos”.

Disponível para Xbox One, PS4, Xbox 360 e PS3 (R$ 200), Destiny traz consigo expectativas altas: depois de uma fase de testes com 4,5 milhões de jogadores, espera-se que o game venda pelo menos 10 milhões de cópias. Para falar mais sobre o game, conversamos com David ‘Deej’ Dague, gerente de comunidade da Bungie, responsável pela relação de Destiny com seus fãs. Leia abaixo a entrevista:

Destiny é uma combinação de dois gêneros clássicos dos games: tiro em primeira pessoa e aventuras pós-apocalípticas. Como essa mistura foi feita, e como será possível experimentar ambos os gêneros no jogo?

Em Destiny, nossa visão é a de uma exploração fantástica com o coração de um jogo de tiro da Bungie. Construímos esse admirável mundo novo e o preenchemos com inimigos o suficiente para incentivar jogadores a explorarem esse universo procurando ação e recompensas. Cada jogador será capaz de traçar seu próprio curso nesses mundos, seguindo o caminho que demarcamos para missões na história ou escolhendo seu próprio rumo em uma patrulha.

Destiny é um jogo online com forte presença do modo multiplayer. Jogos online multiplayer são o futuro dos games, como muitos têm apontado?

Destiny é o futuro dos jogos da Bungie. Este é o jogo que nós sempre quisemos fazer, de muitos jeitos diferentes. Por mais de uma década, sonhamos em fazer um jogo que se passe em um mundo vivo e social, no qual os jogadores possam criar ação e diversão juntos. Queríamos fazer mais que um jogo: nosso objetivo era criar um lugar onde tudo pode acontecer.

Mais de 4,5 milhões de pessoas jogaram a fase beta de Destiny. Como foi a resposta dos gamers a esse modo de jogo?

O que mais gostamos no modo beta é que os jogadores puderam entender o que faz do jogo algo único. Eles criaram seus personagens e fizeram upgrades deles após cada missão e se divertiram muito. Do nosso lado, recebemos um retorno educacional e inspirador, que nos ajudou a melhorar ainda mais a versão do jogo que vai chegar às lojas.

A Activision é dona de um sem-número de grandes franquias, e cria jogos dessas franquias quase todo ano, como Call of Duty. É diferente criar um jogo do zero?

Nossos artistas acharam libertador imaginar um novo mundo como cenário para Destiny. Nós começamos com algumas ideias e um quadro-negro, e criamos um volume enorme de arte para imaginar um futuro brilhante e esperançoso para uma humanidade desesperada. Misturamos temas conhecidos, como guerreiros futuristas com magia e fantasia, e podemos ver várias histórias que queremos contar por essa lente de ficção científica “mística”.

Muitas pessoas têm descrito Destiny como um MMO (jogo multiplayer online para múltiplos jogadores), mas a Bungie não concorda com esse rótulo. Por quê?

Para nós, Destiny é um jogo de tiro em primeira pessoa, antes de tudo. Há, claro , alguns elementos em comum com um MMO, como a busca por tesouros em regiões vastas, ou a criação de um personagem e a evolução dele com o tempo. Entretanto, diferentemente de um MMO, você verá esse mundo grande e belo pelos olhos do seu herói e pelo cano da sua arma.

Jogos online pedem uma boa infraestrutura em servidores, e um blockbuster como Destiny requere uma infraestrutura melhor ainda. Como os jogadores podem ficar seguros de que não terão problemas quanto a isso?

Estamos fazendo um investimento significativo em infraestrutura, hospedando nosso próprio servidor para abrigar a população virtual da última cidade segura da Terra, e criamos novas tecnologias para conectar jogadores de modo competitivo, cooperativo e social.

Bobby Kotick, o CEO da Activision, chegou a dizer que Destiny teria um orçamento de US$ 500 milhões, o que faria dele o jogo mais caro da história. Como vocês lidam com isso?

Gostaria de deixar claro que o jogo que estamos lançado agora não custa nada próximo para ser desenvolvido. O que esse valor abrange é uma estimativa dos investimentos que vão servir de suporte para as histórias que queremos contar com Destiny nos próximos anos. A Activision não faz planos pequenos, e a ambição deles só pode ser rivalizada pela nossa.

A Bungie foi responsável por Halo durante muito tempo, o que deve ter rendido algum aprendizado à empresa. Que lições de Halo vão aparecer em Destiny?

Sempre nos beneficiamos de estar próximos dos jogadores, aprendendo muito com eles e com a forma que compartilham jogos, criando fenômenos sociais competitivos e criativos. Destiny é o ponto culminante desse aprendizado, e colocamos esses momentos de ação e criatividade no centro do nosso novo jogo.

Paul McCartney é um dos colaboradores da trilha sonora do jogo. Como é ter um Beatle dentro da equipe?

Como tudo que acontece na Bungie, as melhores partes de nosso jogo são fruto de trabalho em equipe. Estamos honrados em ter o Paul colaborando conosco como membro deste time, ajudando a criar uma rica gama de músicas que acompanham o jogador nas suas aventuras.

Vivemos em uma era móvel. Como Destiny vai se conectar a celulares, tablets e redes sociais?

Teremos um aplicativo relacionado ao jogo (o companion app foi lançado para iOS e Android), que vai permitir aos jogadores interagirem com seus personagens enquanto usam Android ou iOS. Nosso app vai permitir que o jogador planeje seu tempo de jogo, mantendo -se conectado e conversando com outros jogadores sobre sua aventura.

Destiny

Desenvolvedora: Bungie

Publisher: Activision

Já disponível no Brasil

Plataformas: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

Preço: R$ 199,90