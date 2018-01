A terceira sequência do game BioShock vai sair do fundo do mar, que foi o cenário dos dois primeiros jogos, para o céu. A produtora Irrational Games — também conhecida como 2K Boston — divulgou na noite de quarta-feira o trailer do BioShock Infinite (acima), que deve ser lançado no ano que vem para PC, PS3 e Xbox 360.

A ver pelas primeiras imagens divulgadas e pelo vídeo, o game de tiro vai se passar em uma cidade flutuante erguida no céu por balões dirigíveis chamada Columbia, nos Estados Unidos de 1912. No game, “um acontecimento terrível” ocorre na cidade de Columbia que a faz desaparecer entre as nuvens, afirmou Ken Levine diretor de criatividade da Irrational Games durante a apresentação do game, segundo o site Kotaku. “(Columbia) não é uma feira mundial flutuante. Columbia é a Estrela da Morte”, disse Levine.

O personagem principal Booker DeWitt é contratado por um homem misterioso para encontrar Columbia e resgatar uma mulher chamada Elizabeth, sobrevivente do horror que tomou conta da cidade dominada por patriotas raivosos.