Se Mario, Yoshi e outros heróis da Nintendo têm sofrido com o fenômeno dos “New”: clássicos renovados para as novas plataformas com poucas mudanças gráficas, a saga Donkey Kong seguiu em direção oposta. Diferente das céticas expectativas pós-E3, Tropical Freeze surpreendeu a todos com um nível de dificuldade acima da média, cenários extremamente bem desenhados e personagens, como sempre, carismáticos.

Comecemos pela inevitável contradição do título: a história traz um novo tipo de vilão, os Snowmads. Donkey Kong e seus amigos comemoravam seu aniversário – em uma cena tão bonita que já vislumbra à primeira vista – e são interrompidos por uma chuva de gelo na ilha dos macacos. Os fãs acostumados ao clima de praia de outros jogos da série estranharão que uma tonelada de pinguins armados protagonizem a cena. Pode parecer pouco justo que DK use sua força bruta contra pequenos animaizinhos fragilizados, mas o desenrolar da trama mostra que eles são o menor dos problemas do herói.

A alta definição. Os gráficos são tridimensionais, mas a aventura se passa em um tradicional sistema de plataforma: pular, arremessar inimigos, coletar itens que garantem vidas e outros bônus – as bananas continuam lá. Nem por isso deixam de impressionar: a alta definição e o potencial do Wii U trouxeram aos personagens uma beleza nunca antes vista em outros games da série. Pode soar bizarro, mas não estranhe se em alguns momentos parar sua jogatina para reparar em como os pelos dos gorilas parecem reais, ou como o cabelo da loirinha Dixie Kong é dourado. É o efeito da alta definição aliada a um belo trabalho de explorar o poderio gráfico da nova geração.

Jogabilidade. Houve quem torcesse o nariz para o novo controle-tablet do Wii U, mas seu uso parece ter eficácia comprovada a cada novo título. Em Tropical Freeze, a segunda tela torna-se alternativa para jogar como se estivesse em um portátil. Nem mesmo é necessário ter uma TV (e os gráficos continuam maravilhosos na telinha). Leve e preciso nas mãos, torna a jogabilidade suave, mesmo em momentos com muitos obstáculos. Há poucos movimentos, mas todos são bem articulados com o cenário: é possível ficar pendurado em cipós, destruir caixas, puxar objetos do chão, agarrar-se a estruturas no teto, entre outras ações.

Um dos destaques mencionados por dez entre dez jogadores de Tropical Freeze é a forma como as fases aquáticas funcionam bem, da proposta à forma como controlar o personagem. Ninguém gosta de fases aquáticas, é quase um consenso da comunidade gamer. Mas basta 10 ou 15 minutos desde a primeira fase para que o jogador já agradeça pela criatividade dos desenvolvedores. O controle pelo direcional digital é instintivo. Enfrentar o primeiro chefão submerso é uma experiência totalmente eletrizante, caótica e desafiadora.

Talvez o único ponto negativo seja para o “peso” dos personagens. A agilidade dos cenários é um contraste à forma como se movem DK e seus parceiros. Como desafio, é um acréscimo. Não há falhas na movimentação, mas muitas vezes o jogador sente-se simplesmente impotente frente a tantos inimigos – especialmente bosses – enquanto corre a um quilômetro por hora.

Os personagens secundários, Dixie, Diddy e Cranky, podem ser fundamentais em alguns trechos do game. Justamente por causa da forma como DK se movimenta, ter uma ajuda na hora de pular obstáculos – seja usando o jetpack de Diddy ou o cabelo-helicóptero de Dixie – é primoroso. Cranky, por outro lado, é quase um peso morto: ninguém quer tê-lo ao lado, a não ser pelo acréscimo de dois corações de vida. A única função extra que ele garante à jogabilidade é um pulo mais alto alçado por sua bengala, mas nada que justifique sua presença no jogo.

Dificuldade. Não há como não bater palmas (não tão brutais quanto as de DK) a todos os grandes adversários de Tropical Freeze. Geralmente a Nintendo dá colher de chá e faz chefões fracos, suscetíveis a três ou quatro golpes antes da vitória.

Se você tem mais de 12 anos, provavelmente nunca morre em um boss. Aqui é tudo diferente: prepare-se para gritar frustrado após uma sequência de vidas desaparecerem da tela. Os palavrões são inevitáveis. A falta de um checkpoint durante as batalhas com os bosses é outro complicador: é comum perder ao menos dez partidas até compreender todos os movimentos de cada novo chefe.

As fases, formuladas em conceitos diversos, por ora muito simples, são de dificuldade extrema. Alguns estágios relembram jogos de mobile no estilo “Run Temple”, mas com uma velocidade tão frenética que é impossível não retomar o fôlego após cada checkpoint. Alguns obstáculos se colocam à frente do jogador de maneira tão inesperada que é possível que alguns julguem a característica como fator negativo. Um jogador casual pode desistir de Tropical Freeze depois de perceber que já repete o mesmo cenário há 30 minutos, sem sucesso.

Donkey Kong – Tropical Freeze é a síntese de por que a Nintendo ainda está na luta em um mercado tão “adulto” de jogos realistas e especializados. Diverte qualquer um, é desafiante para quem gosta e dá brilho aos olhos de qualquer espectador. Considere ainda que este é um dos primeiros games lançados para Wii U e, veja só: ponto para o otimismo de quem esperava o fracasso dos títulos do console.

por Luiz Fernando Toledo