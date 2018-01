Por Fernando Martines

Os games foram (e ainda são) o terror de muitos pais, que temiam ver seus filhos mais em frente ao videogame do que lendo e estudando (o que em muitos caso é verdade). Porém agora games, pais, mães e médicos se unem em um único objetivo: manter com saúde crianças e jovens com diabetes.

Essa união – improvável para os que vêem os games apenas como passatempo e provável para quem já enxerga o meio como um dos que mais permite criações – é possível com o Didget, aparelho lançado pela Bayer HealthCare. A princípio ele é apenas mais um medidor de glicose no sangue. A criança deve passar pelo mesmo processo de sempre: levar uma pequena picada no dedo e deixar que o aparelho colete uma gota de sangue e faça o exame. Mas tudo fica mais divertido quando o pequeno descobre que a mesma geringonça que fez um furo no seu dedo também tem uma entrada para ser conectada ao Nintendo DS.



Foto: Divulgação



O Didget em si não é um jogo. Mas ele é compatível com alguns games do DS e aparelho médico e game conversam entre si para saber quantas vezes o garoto fez os exames de sangue para verificar sua taxa de glicose. Quanto mais exames, mais pontos se ganha no jogo, o que pode ser trocado por novas fases, personagens e outros benefícios. Caso a criança faça seus exames com grande frequência, ela poderá somar os pontos necessários e se juntar a Didget World, uma comunidade online.

O aparelho custa US$ 75. O New York Times conversou com o pediatra Dr. Phyllis Speiser, que “apesar de não ter visto o aparelho sendo usado”, acha que “qualquer aparelho que faça que as crianças cuidem da saúde é bom”. O Didget parece ser um bom incentivo, já que Dr. Speiser lembra que ainda não há método de medir a taxa de glicose menos doloroso que a perfuração do dedo e que o processo deve ser feito no mínimo quatro vezes ao dia.

DS nas escolas

Os videogames parecem mesmo estar passando para o lado dos pais. No mês de março, Shigeru Myamoto, criador do Super Mario e um dos cérebros mais importantes da Nintendo, disse que quer ver na carteiras de colégios, junto com livros e cadernos, o Nintendo DS. “Esse é possivelmente o projeto com o qual eu mais estou engajado”, disse à agência de notícias Associated Press. Leia mais aqui.

Via NY Times