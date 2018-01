Por Bruno Capelas

Lembra quando você era criança e se divertia ligando pontinhos para formar uma figura misteriosa? Pois é hora de voltar ao passado, mas com uma diferença sutil. No lugar de formar uma figura, ao ligar os pontinhos, eles somem, fazendo com que você ganhe pontos e cumpra missões específicas. Essa é a ideia por trás de Two Dots, um dos jogos casuais mobile mais legais surgidos nos últimos tempos: lançado no começo do ano para iOS, o game finalmente ganhou uma versão para Android na última semana.

A história dos jogos de pontinhos não é nova: tudo começou com Dots, onde fazer a pontuação máxima em um determinado tempo (ou com um número limitado de jogadas) era o objetivo máximo. Two Dots, aproveita a lógica do game anterior e a insere em uma estrutura que ficou famosa com Angry Birds e Candy Crush. Ou seja: dá-lhe níveis diferentes, pontuação com sistema de três estrelas, power-ups e, óbvio, compras dentro do app (que é onde realmente se ganha dinheiro, não é mesmo?).

Além de simplesmente ligar pontos para cumprir objetivos (como detonar 40 bolinhas de cor azul ou conseguir quebrar bloquinhos de gelo), o jogo conta com algumas táticas interessantes: ao se formar um quadrado com quatro pontos de cada cor, todos os pontos daquela cor são eliminados.

O jogo conta ainda com missões diárias, que dão bônus ao jogador caso ele consiga vencer um nível específico, e “caixas de suprimentos”, power-ups gratuitos que podem ser utilizados antes de cada nível para facilitar a sua tarefa – e são um alívio justo para a maioria dos jogadores que, como eu, você e aquela moça que joga com o celular no metrô, não gosta de fazer compras dentro de aplicativos.

Assim como boa parte de seus colegas casuais, Two Dots não vai mudar o mundo dos jogos. Mas pode ser uma ótima distração no seu dia a dia.

Two Dots

Desenvolvedora: Playdots

Plataformas: iOS/Android

Disponível no Brasil

Gratuito