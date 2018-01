Imagine se você não tivesse que decidir se vai gastar seu suado dinheirinho em um PlayStation 4 ou em um Xbox One. Para que escolher se você pode ter os dois?

E isso é possível graças ao criador de bugigangas tecnológicas Ed Zarick. Ele desenvolveu o PlayBox, um eletrônico que é meio PS4, meio Xbox One , só que em um notebook (com tela de 22 polegadas).

Ele também já misturou um notebook e um PS4 (dando origem ao PlayBook 4), um notebook e um Xbox One (resultando no Xbook One), e também um Xbox 360, um Xbox One e um computador (e disso nasceu o genial Xbook Duo).

Tecnicamente, Zarick é um modder, pessoas que criam hardwares (computadores ou demais eletrônicos) personalizados tendo os componentes usados na máquina como base.

Foi isso que ele fez: juntou uma coisa na outra, pegou o que saiu disso e lhe deu uma carinha bonita.

O PlayBox, a criação máxima de Zarick, não roda os dois sistemas de uma vez só — eles podem ser acionados ligando e desligando botões localizados atrás do aparelho. Ele possui alto-falante, entrada para as mídias e compatibilidade com os dois modelos de controles.

“Este é um protótipo que fiz para um cliente e não está à venda. Outras unidades podem ser feitas no futuro, mas devido ao alto custo e a complexidade do processo, custará substancialmente mais do que os normais Xbooks ou Playbooks”, diz Zarick em seu site.

Atualmente, o modder vende um PlayBook 4 por preços que variam de US$ 1,2 mil (se o PS4 a ser modificado for do comprador) a US$ 1,5 mil; e um Xbook One (com Kinect), por US$ 1,5 mil a US$ 1,6 mil.