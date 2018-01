Todo ano é praticamente a mesma coisa: durante uma semana específica, entre os meses de maio e junho, os olhos e os corações dos fãs de videogame de todo o mundo se voltam para Los Angeles, quando acontece a E3, principal evento de jogos eletrônicos do planeta. Criada em 1995, a Electronic Entertainment Expo chega à sua 21ª edição em 2016, sendo o maior símbolo de um mercado que hoje movimenta quase US$ 100 bilhões – os números são da consultoria especializada Newzoo.

Para quem não está familiarizado com a feira, vamos lá: voltada apenas para imprensa e negócios, a E3 é onde acontecem os principais anúncios de jogos e videogames que vão chegar às lojas nos próximos meses e anos. Na prática, são dois eventos em um só: antes do circo começar, as principais empresas de games fazem suas conferências para imprensa.

Na primeira E3, em 1995, por exemplo, foi numa dessas coletivas que foram anunciados o Sega Saturn e o PlayStation – este último, com um dos discursos mais marcantes da história dos negócios. Pense nas principais inovações do mundo dos games recentes: os controles de gestos, como o Wii? O Kinect, do Xbox? Realidade virtual? Tudo anunciado na E3. Games como Uncharted, Metal Gear Solid, Gears of War… também, na E3. O mais interessante, no entanto, é perceber como cada empresa arma sua estratégia, tendo roubar os holofotes das novidades exibidas pelas outras.

A segunda parte da E3 acontece mesmo no chão de feira – neste ano, entre os dias 14 e 16 de junho –, quando jornalistas, executivos e varejistas podem testar os novos jogos, fazer entrevistas com desenvolvedores e, especialmente no caso desses últimos, fazer as encomendas dos games que devem rechear as prateleiras das lojas do mundo todo e deixar seu Natal gamer mais feliz.

É quando a indústria dos games exibe seu lado mais comercial – jogos independentes costumam ter mais espaço em outros importantes eventos do calendário, como a Game Developer Conference (GDC) e o Independent Games Festival (IGF), embora nos últimos anos o evento de Los Angeles tenha aberto mais espaço para os “indies”, especialmente através das plataformas de incentivo da Sony e da Microsoft (ID@Xbox).

Em 2016, as expectativas estão altas: há rumores fortes sobre realidade virtual, o retorno de grandes franquias dos games e até mesmo sobre a chegada de novos consoles ao mercado – a Nintendo, que deve ter uma tímida presença no evento neste ano, já promete para o ano que vem seu novo console, o Nintendo NX. Vamos falar mais sobre as expectativas para a E3 2016 em um próximo post, mas por enquanto o que você precisa saber é que o Estadão estará ligado na feira durante a próxima semana: do domingo, quando acontecem as conferências de EA (vai ter FIFA!) e Bethesda (será que teremos o seguidor de Skyrim vindo aí?), até sexta que vem, não vãoi faltar “joguinhos eletrônicos do tipo videogame” no Link. Fique de olho!

PS: Pegaram a piadinha no título? Tente de novo. Ou sua princesa pode estar em outro castelo…