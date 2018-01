Meninos e meninas, agora o negócio ficou muito sério. A Bethesda lançou na E3 2014, em Los Angeles, um teaser – mais conhecido como “vídeo curto que não mostra nada, mas tem a intenção de deixar você salivando de vontade de ver o trailer ou uma demonstração do jogo de fato” – do novo Doom (que deve vir para PlayStation, Xbox e PC).

De tudo o que pudemos tirar do que foi liberado até agora, o jogo se moderniza mais uma vez (veja a evolução do game na imagem abaixo) e, não contentes em colocar o jogador para lutar com demônios, agora o soldado (o querido personagem sem nome, conhecido como “Doomguy”) deve enfrentar demônios que são, de acordo com o vídeo, uma “união de carne e metal”.

Mais detalhes, como um trailer, a demonstração oficial do game, as plataformas, além de data de lançamento e talvez o preço, serão anunciados na conferência do game Quake (da mesma desenvolvedora de Doom), a QuakeCon 2014, que acontece de 17 a 20 de julho, em Dallas. (Antes que você se pergunte, sim, há uma conferência de 4 dias exclusiva para o jogo com muita jogatina. Mais: ela é conhecida como a “Woodstock dos games”. Imagine só.)

Doom 2 (1994), Doom 3 (2007) e o novo Doom. FOTO: Reprodução Doom 2 (1994), Doom 3 (2007) e o novo Doom. FOTO: Reprodução

/Murilo Roncolato