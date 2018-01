Já faz algum tempo que a série FIFA tirou Pro Evolution Soccer do posto de melhor game de futebol. Agora, esse troféu muda de mão a cada ano com a apresentação de novos títulos, na tentativa de arrematar novos seguidores. Nesse clima, a Electronic Arts liberou um vídeo de uma partida entre Real Madrid e Arsenal no FIFA 11. Confira abaixo: