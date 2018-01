A produtora francesa Ubisoft vem fazendo previsões sobre o 3D. Agora ela aposta que até 2013 todas as casas terão, pelo menos, uma TV com tecnologia 3D.

Em entrevista ao site Eurogamer, o chefe de marketing da produtora, Murray Pannel, declarou que antes não era possível comprar uma TV 3D e agora a tecnologia é uma realidade que não pode ser ignorada.

“Penso que é uma tecnologia que está chegando. Não podemos ignorá-la. Vai começar lentamente neste ano. Mas, como as HDTV [tv de alta definição], não tiraria o fato de que isto estará instalado na sala de estar de toda as pessoas dentro de três anos”, diz Pannel.

O executivo da Ubi ainda diz que logo a produtora francesa deve lançar um jogo com a funcionalidade 3D. Entretanto, a promessa ainda não será cumprida este ano.

“Vamos apresentar Shaun White Skatebording em 3D. Apresentamos o Avatar e temos outros jogos com a funcionalidade 3D incorporada. Vai chegar, mas não neste ano”, completa o chefe de marketing.

Presidente da Ubi diz que 50% dos jogos produzidos no mundo terão 3D

Recentemente antes da E3, a maior feira de entretenimento eletrônico do mundo, que aconteceu em Las Vegas, o presidente da Ubisoft, Yves Guillemot, declarou em uma conferência aos investidores que até 2012 metade dos jogos produzidos no mundo terão a tecnologia 3D.

“Vamos ver cada vez mais jogos lançados em 3D para o PlayStation 3, Xbox 360 e para portáteis”, diz Guillemot.

“Podemos contar com o substancial crescimento no mercado de jogos 3D, porque é mais envolvente. Este será um bom caminho para a indústria dar mais emoção para os jogadores. Acho que no próximo ano devemos ter talvez entre 15 a 20% de jogos com tecnologia 3D nos consoles da próxima geração… E no ano seguinte será de pelo menos 50% dos jogos”, completa o líder da empresa francesa.

Mas, se o presidente da Ubi diz que 50% dos jogos terão a tecnologia 3D, como que todos terão em suas casas uma TV tridimensional em até três anos? Mesmo com a redução de preços, devido ao barateamento da tecnologia e o aumento da demanda, é improvável que esse número seja alcançado em tão pouco tempo.