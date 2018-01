A E3, maior feira de games do planeta, só acontecerá em junho, mas as principais empresas do setor já confirmaram presença no evento.

Confira a lista de confirmados:

Activision

Atlus

Bethesda Softworks

Capcom

Disney Interactive Studios

Electronic Arts

Epic Games

Gazillion Entertainment

Havok

Hori

Konami

LucasArts

Majesco

Microsoft

MTV Games

Nintendo

Nvidia

Nyko Technologies

OnLive

Paradox Interactive

Proximo Games

Rebellion

Sega

Sony Computer Entertainment

Sony Online

Square Enix

THQ

Ubisoft

Warner Bros. Interactive Entertainment

Essa é apenas a primeira lista. De saída, já é possível afirmar que essa edição da E3 será bem diferente da do ano de 2008, em que a feira teve o menor número de empresas e visitantes desde sua criação.