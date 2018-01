REPRODUÇÃO

A Pain Gaming — equipe brasileira em busca do título mundial de um campeonato de LoL — venceu todas as partidas que foram disputadas na fase de grupos do Desafio Internacional, que reuniu as vencedoras da América Latina e da região em torno da Rússia. Agora, eles vão ao Chile em busca de ocupar a única vaga ainda disponível para o mundial. O objetivo é derrotar, novamente, a equipe chilena Kaos Latin Gamers (KLG).

Durante o Desafio Internacional, a Pain Gaming conseguiu obter a marca de 100% de aproveitamento, vencendo as três partidas disputadas no campeonato. Na corrida ao campeonato mundial, será necessário jogar cinco vezes contra a KLG. Quem vencer a maioria dos jogos, conquista a vaga.

A competição mundial está marcada para ocorrer em outubro, na Europa. Desta vez, as equipes farão uma viagem pelo continente. A fase de grupos acontecerá, ao longo de duas semanas, em Paris. Em seguida, as quartas acontecerão em Londres, na Inglaterra. As semifinais, por sua vez, serão em Bruxelas, na Bélgica. Berlim, então, será o palco da grande final.

O Brasil já marcou presença no evento. Em 2014, a equipe brasileira Kabum viajou para a Ásia, após se classificar pelo mesmo sistema que a Pain está passando. Eles, porém, foram desclassificados logo na primeira fase da competição.