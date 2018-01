Com o fim da Brasil Game Show nesta segunda-feira, 5, é hora de escolher os melhores games da feira – e pela primeira vez, o Estadão fará parte do Brazil Game Awards, premiação criada em 2015 que elege os jogos mais interessantes mostrados durante o principal evento de games da América Latina.

O júri do evento tem jornalistas e produtores de conteúdo, e não está ligado à organização da feira – tradição que também acontece em outras grandes feiras de games do mundo, como a americana E3 e a alemã Gamescom .

Além do Estadão, estão no comitê os sites Adrenaline, Arkade, Combo Infinito, Critical Hits, Editora Europa, Revista EGW, Gameblast, GameHall, IGN Brasil, Jogabilidade, Omelete, Overloadr, PlayTV, Tech Tudo, UOL Jogos e VGBR.

Os indicados serão anunciados no próximo dia 9 de setembro, e os games vencedores serão revelados uma semana depois, no dia 16. Quer saber mais sobre o assunto? Visite o site oficial do Brazil Game Awards e tire suas dúvidas.