Com o fim da Brasil Game Show neste domingo, 15, é hora de escolher os melhores games da feira – e pela segunda vez, o Estadão fará parte do Brazil Game Awards, premiação criada em 2015 que elege os jogos mais interessantes mostrados durante o principal evento de games da América Latina.

O júri do evento tem jornalistas e produtores de conteúdo, e não está ligado à organização da feira – tradição que também acontece em outras grandes feiras de games do mundo, como a americana E3 e a alemã Gamescom.

Além do Estadão, estão no comitê os sites Adrenaline, Arkade, Combo Infinito, Critical Hits, Editora Europa, Gameblast, GameHall, IGN Brasil, Jogabilidade, Jovem Nerd, Overloadr, Tech Tudo, The Enemy, UOL Jogos e VGBR.

No ano passado, o maior vencedor da premiação foi Horizon Zero Dawn, jogo de ação e aventura exclusivo do PlayStation, com quatro troféus (Melhor Jogo da Feira, Melhor Jogo para Console, Melhor Jogo Original e Ação e Aventura). Além dele, quem também se destacou na competição foi Overwatch, game de tiro da Blizzard, que venceu em Tiro e Multiplayer. Já o troféu de melhor jogo brasileiro ficou com o jogo de luta Trajes Fatais, da produtora Onanim.

Os indicados serão anunciados no próximo dia 23 de outubro, e os games vencedores serão revelados menos de uma semana depois, no dia 27. Quer saber mais sobre o assunto? Visite o site oficial do Brazil Game Awards e tire suas dúvidas.