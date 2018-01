Por Bruno Capelas

No País do futebol, um dos estádios mais modernos de São Paulo vai receber, em agosto, a final do campeonato brasileiro de… League of Legends. É isso mesmo: a última etapa do Circuito Brasileiro de League of Legends (CBLOL) será realizada no Allianz Parque, a arena que recebe os jogos do Palmeiras.

Marcada para 1º de agosto pela Riot Games, empresa que organiza o torneio, o evento espera atrair 12 mil fãs do eSport, interessados em descobrir qual será a equipe local capaz de disputar uma vaga no campeonato mundial da modalidade. O grande campeão, além de se classificar para a disputa da repescagem com a melhor equipe da América Latina, terá direito a um prêmio de R$ 60 mil. “Vai ser um marco na história dos eSports”, diz Roberto Iervolino, gerente geral da Riot no Brasil.

A novidade foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 15, em evento no escritório da Riot Games em São Paulo. Além de confirmar a final da 2ª etapa do CBLOL para o Allianz Parque, a empresa ainda anunciou dois grandes eventos para a temporada. Em 18 de abril, o Centro de Convenções de Florianópolis recebe a final da 1ª etapa do CBLOL, com previsão de público de 4 mil pessoas. Em 21 e 22 de novembro, a Arena de Goiânia, por sua vez, será palco de um evento comemorativo entre as equipes da elite nacional de League of Legends.

Ao todo, o Circuito Brasileiro de League of Legends, em todas as suas etapas, distribuirá R$ 570 mil durante todo o ano de 2015. “As equipes têm se profissionalizado cada vez mais, e todas buscam a oportunidade de disputar o Mundial de League of Legends e registrar seu nome na história do jogo. Com todo esse profissionalismo, nossa expectativa é que os fãs assistam partidas acirradas e emocionantes”, avaliou Iervolino, que aproveitou o evento para soltar uma bravata. “Não vai dar para ignorar o LoL em 2015″.

O estúdio de transmissões da Riot, na Vila Leopoldina (zona oeste de SP). FOTO: Divulgação O estúdio de transmissões da Riot, na Vila Leopoldina (zona oeste de SP). FOTO: Divulgação

Alô amigos da rede Riot…

Além das novidades no calendário, a Riot Games também decidiu tomar conta de outra parte importante nos eSports: as transmissões. A partir do sábado, 17, a empresa inaugura seu estúdio próprio para transmissões de partidas de League of Legends no Brasil.

Com 320 m², localizado na Vila Leopoldina (zona oeste de São Paulo), o estúdio terá sete profissionais dedicados às transmissões, entre apresentadores, narradores, comentaristas e analistas. A intenção é exibir partidas do CBLOL, bem como narrações locais de eventos da liga americana e europeia de League of Legends, com atrações de quinta a domingo, em aproximadamente 30 horas semanais no ar.

Por outro lado, não vai faltar gente para assistir tudo isso: a empresa revelou que mais de 5 milhões de espectadores acompanharam a temporada do campeonato nacional de League of Legends em 2014. O League of Legends World Championship – Season 4, nome oficial do campeonato mundial de LoL, por sua vez, teve 288 milhões de espectadores ao longo de sua realização, entre setembro e outubro do ano passado.