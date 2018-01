REUTERS

As coisas estão mudando na Activision-Blizzard. Responsável por sucessos como Call of Duty, Destiny e World of Warcraft, a a empresa anunciou nesta semana a contratação do ex-diretor do canal esportivo ESPN, Steve Bornstein. O objetivo, segundo comunicado, é auxiliar na expansão dos negócios na área de games de competição – também conhecido como eSports.

A ideia é que Bornstein comande uma nova divisão da Activision-Blizzard dedicada ao assunto, que tem ganho espaço no mercado e no coração dos gamers. A seu lado estará Mike Sepso, um dos cofundadores da Major League Gaming, uma das maiores ligas profissionais de e-sports. Sepso será o vice-presidente sênior da divisão, disse a Blizzard.

O número de entusiastas do e-sports deve crescer para 165,1 milhões em 2018. Até o final deste ano, o número de jogadores de jogos de competição deverá ser de 116 milhões, segundo a empresa de pesquisa Newzoo. Hoje, esse mercado é dominado por empresas como a Riot Games, que faz League of Legends, e a Valve, dona de Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2.

No entanto, a Activision-Blizzard tem se aproximado desse universo: em junho, a empresa lançou Heroes of the Storm, um MOBA (multiplayer online com arena de batalhas) capaz de rivalizar com League of Legends, e tem começado a divulgar campeonatos de Call of Duty com prêmios milionários.

/ REUTERS