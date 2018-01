Por Bruno Capelas

A carreira de um piloto profissional de Fórmula 1 costuma ser árdua: normalmente, anos e anos são gastos para subir de categorias, dos karts até os bólidos supervelozes, para que um ás do volante possa chegar ao pódio e tomar um bom banho de champagne após vencer uma prova da categoria. Em F1 2014, jogo desenvolvido pela britânica Codemasters (de GRID Autosport e ColinMcRae’s Rally) e previsto para chegar ao mercado em 21 de outubro para PS3 e Xbox 360, além de PCs, o trabalho para vencer uma prova exige tanto esforço quanto ir para o cockpit de um carro de verdade.

Previsto para chegar ao mercado em 24 de outubro para PS3 e Xbox 360, além de PCs, o game põe o jogador na pele de Lewis Hamilton, Felipe Massa ou qualquer outro dos 22 pilotos da temporada atual da Fórmula 1 para correr pelas pistas do mundo todo, em novos circuitos como o de Sochi, na Rússia, Spielberg, na Áustria, e até mesmo a corrida noturna do Bahrein. Além de permitir corridas simples, o game final também terá um modo carreira, no qual se começa em uma escuderia pequena e, conforme o desempenho nas provas, o piloto vai chamando a atenção de equipes maiores, e um modo com cenários, para reviver situações reais do mundo das pistas.

Ao iniciar, o jogo se preocupa com a habilidade de seu usuário, convidando-o para dar uma volta teste no circuito de Monza, fazendo uma pequena avaliação de sua destreza ao volante. Quando testei o game, em uma versão ainda em desenvolvimento para PS3, fui habilitado para a dificuldade mais fácil do jogo – e achei que tudo seriam flores a partir daí. Mas não foi bem assim.

Pode ser porque eu sou mais braço duro que aquele cara que foi reprovado no exame de motorista umas 20 vezes, mas, pelo histórico de games de corrida (já gastei boas tardes jogando Mario Kart, e estou adquirindo um vício em Forza Motorsport 5), jurava que não seria uma tarefa tão difícil fazer o Galvão gritar “Bruuuuuuuuuuno Capelas, é do Brasil”, com direito a tema da vitória. (Nota: não, o jogo não tem dublagem do Galvão nem a música do “pã pã pã”, é apenas força de expressão).

A questão é que, mesmo com sistemas de ajuda, vantagens com relação à dificuldade real do jogo e a famosa linha colorida que indica quando acelerar e frear, F1 2014 é um pequeno desafio a um jogador inexperiente em games de corrida, com curva de aprendizado bastante alta. Talvez isso deva ao fato de que, como eu disse lá em cima, controlar um carro de Fórmula 1 de forma razoável leva algum tempo até mesmo para um piloto profissional, e há um equilíbrio fino entre acelerar, frear e fazer curvas, de modo bastante realista.

Entretanto, se você já acelera com os controles há algum tempo, F1 2014 pode ser um jogo bastante divertido e desafiante: o modo de corridas rápidas contém os treinos de qualificação e toda uma série de ajustes nos carros que podem te fazer ganhar horas e horas de diversão, e os cenários e time trials também oferecem desafios interessantes.

Na área gráfica, o jogo não deixa a desejar para um game da atual geração (PS3 e Xbox 360), mas faz suspirar por um visual mais interessante, depois que começamos a nos habituar com os gráficos impressionantes de PS4 e Xbox One. Entretanto, é legal perceber o desgaste no carro durante a corrida (experimente, por exemplo, passar o pneu pela caixa de brita uma vez para ver o que acontece ele), e há ‘cinematics’ (vídeos entre a ação) divertidos com o jogador entrando no cockpit, vendo o time trabalhar no PitStop ou recebendo um abraço fraterno do engenheiro após falhar em um cenário. Outra coisa bacana é dirigir na chuva, com os pingos caindo na frente do capacete e tornando a tarefa de dirigir um pouco mais complicada.

Outro ponto fraco de F1 2014 é seu lançamento apenas no fim do ano, quando o campeonato já se encaminha para seu final. Entretanto, para 2015, a Codemasters já prometeu duas novidades interessantes: o game deve sair junto com o começo da temporada, e acompanhará as mudanças ao longo do campeonato, com saídas e eventuais contusões de pilotos, além de vir pela primeira vez para a nova geração de consoles, com PS4 e Xbox One. Talvez seja essa uma das ‘desculpas’ para F1 2014 ser um jogo apenas divertido: trata-se de um game de transição, enquanto sua equipe pode estar mais interessada nos próximos títulos.

No fim das contas, a velha pergunta: e aí, vale a pena? Sinceramente? Só se você for um fã muito inverterado de Fórmula 1 ou gostar muito de jogos de corrida. Caso esse não seja o seu caso, vale a pena investir em um game mais geral (se você é fã dos consoles da Sony, ataque em “Gran Turismo”; se a sua praia é Microsoft, divirta-se com qualquer título recente da série “Forza”) e com uma curva de aprendizado mais simples. Como diria Cleber Machado: “hoje não, hoje não, hoje não… hoje siiiiiiiiiim…”

F1 2014

Desenvolvedora: Codemasters

Publisher: Codemasters

Plataformas: PS3, Xbox 360 e PCs

Preço: R$ 199,90

Previsto para 21 de outubro