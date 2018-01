A Ubisoft anunciou nesta quinta, 15, que lançará o novo Far Cry no dia 18 (EUA) e 20 (Europa, África e Ásia) de novembro deste ano. O anúncio foi uma surpresa já que a essa altura, há um mês da E3, esperava-se que todos anúncios de novidades sobre games fossem feitos apenas durante a feira em Los Angeles, a maior do setor.

A estratégia da Ubisoft foi chamar a atenção dos fãs da franquia agora, na esperança de que cheguem ansiosos na E3 para testar o jogo, que estará lá para quem quiser conferir de perto. O jogo estará disponível para PlayStation 3 e 4, Xbox One e 360, e PC (Windows).

Trocando a selva pelas montanhas geladas, Far Cry 4 levará o jogador para Kyrat, um lugar “deslumbrante, perigoso e selvagem do Himalaia, lutando sob o regime de um rei despótico”, diz a Ubisoft.

Segundo o anúncio, os jogadores vão poder “construir suas próprias histórias” e continuarão com a possibilidade de explorarem o mundo aberto do jogo optando por diferentes veículos e armas.

“Queríamos levar a franquia a um nível diferente e criar um jogo que surpreenderá os jogadores e superar as expectativas dos fãs”, disse o produtor executivo Dan Hay.

Enquanto não podemos conferir como será o gameplay do Far Cry 4, contentem-se com o trailer de Far Cry 3, vai.

