Durante muito tempo, Winning Eleven (que futuramente viria a ser nomeado de Pro Evolution Soccer) reinou como game de futebol mais jogado. Mais realista, atraía a atenção de todos. Mas há alguns anos os games da série FIFA conseguiram empatar essa disputa – e para alguns, até virar. E a EA Sports espera consolidar ainda mais seu espaço com o FIFA 11, que foi anunciado nesta semana para o dia 1 de outubro. Na Europa, o game custará 40,95 euros para PC e 71,95 euros para Wii, Xbox 360º e Playstation 3.

Como novidade, o game trará mais 20 estádios e todas as melhorias apresentadas no game dedicado a Copa do Mundo da África do Sul. O jogador poderá criar atletas fictícios e até mesmo atuar como técnico ou empresário de um craque.

Yerai Romero, diretor da EA Sports na Espanha, disse ao jornal El País que escutou as críticas e sugestões das pessoas pela internet, principalmente pelo Twitter. Ele afirma que devido a isso, algumas coisas serão ajustadas, como a qualidade do passe do atleta conforme sua habilidade na vida real.