Por Bruno Capelas

Goleiros ficaram mais inteligentes e tem melhor reação aos lances. FOTO: Reprodução Goleiros ficaram mais inteligentes e tem melhor reação aos lances. FOTO: Reprodução

Pela primeira vez em muitos anos, um jogo da série FIFA não trará equipes nem campeonatos brasileiros. À primeira vista, a informação pode até desanimar os gamers locais, acostumados a tentarem marcar gols com os craques do Brasileirão com a narração de Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Entretanto, FIFA 15 chega às lojas brasileiras nessa quinta-feira com um visual e uma jogabilidade que impressionam, “deixando difícil saber se o que está na tela é um game ou um jogo de verdade”.

A frase entre aspas acima é do brasileiro Gilliard Lopes, produtor de FIFA 15 junto à equipe de desenvolvimento, no Canadá. Em entrevista ao Que Mario?, Lopes explica o imbróglio com os times brasileiros: “Sempre investimos para trazer autenticidade para o game, mas uma nova interpretação da lei trabalhista, dizendo que a gente não tinha mais direito á imagem dos jogadores do Brasil”, conta ele. “Queremos pagar e não sabemos para quem, porque não existe uma entidade no Brasil que receba pelo direito dos atletas”.

“O gramado conta a história da partida”, diz Gilliard Lopes. FOTO: Reprodução “O gramado conta a história da partida”, diz Gilliard Lopes. FOTO: Reprodução

Na conversa a seguir, Lopes fala mais sobre a ausência da Liga Brasileira e comenta as novidades de FIFA 15, incluindo os detalhes visuais dos gramados e das expressões dos atletas, e os aprimoramentos de táticas e no sistema de inteligência dos goleiros.

(Calma, leitor: nos próximos dias soltaremos nossa análise sobre FIFA 15).

FIFA 15 não traz os clubes brasileiros. Por quê?

Nos últimos anos, FIFA sempre trouxe a Liga Brasileira, com investimentos grandes para trazer autenticidade para o game. Até que um dia, surgiu uma nova interpretação da lei trabalhista, dizendo que a gente não tinha mais direito à imagem dos jogadores profissionais do Brasil. Temos contrato com os clubes, e eles continuam valendo, mas decidimos não utilizar os contratos, porque teríamos que fazer jogadores falsos. Deixamos isso para a concorrência. Isso não é a cara do FIFA. Infelizmente, hoje estamos numa posição que queremos pagar, mas não sabemos para quem. Não existe uma entidade no Brasil que receba pelos direitos dos jogadores. Para mim, como brasileiro e desenvolvedor de FIFA, isso é muito triste.

Disputas de bola ficaram mais imprevisíveis, como em um jogo real. FOTO: Reprodução Disputas de bola ficaram mais imprevisíveis, como em um jogo real. FOTO: Reprodução

Para um jogador ocasional, o que o FIFA 15 traz de novo?

FIFA 15 traz melhorias visuais e de autenticidade pro game. Uma que deve chamar a atenção logo de primeira é que os atletas têm expressões e demonstram a emoção da partida nos seus rostos. Levamos equipamentos para dentro dos clubes e mandamos os jogadores fazerem caretas, como se fizessem um gol ou sofressem uma falta forte. Os personagens perderam aquele visual de peixe morto. Além disso, temos os gramados vivos. Carrinhos, corridas, disputas de bola: tudo que acontece na partida fica estampado no gramado, como se ele contasse uma história de partida. São novidades que tornam cada vez mais difícil de saber se o que está na tela é um game ou um jogo de verdade.

A demo do jogo foi lançada no começo de setembro, e muitos jogadores reclamaram que está mais difícil de fazer gols. Por que isso acontece?

No FIFA 15, deixamos os goleiros mais inteligentes, mais capazes de reagir às trajetórias da bola. Tínhamos o receio que isso ia mudar a dinâmica e a diversão em se fazer um gol. Mas nossos testes mostraram o contrário: pessoas que nunca jogaram FIFA não tiveram tanta dificuldade para se adaptar. Já quem é veterano está acostumado a pensar em fazer um gol, tem um macete, um atalho para o gol, e esse atalho nem sempre vai funcionar agora.

O game está mais realista na parte visual, e isso é perceptível no jogo. Mas como funciona a inteligência artificial para que o jogador entenda o 4-3-3 e não jogue no 4-4-2?

No FIFA 15, criamos um novo sistema de gerenciamento do time, com novas telas para montar seu esquadrão. Você pode determinar para cada jogador a posição dele no campo, e a atitude dele. É possível escolher, por exemplo, se um atacante jogará de frente para a defesa, ou de costas, fazendo a função de pivô. Cada situação em campo tem variações táticas que trazem mais variedade e inteligência ao game.

FIFA 15

Desenvolvedora: EA Canada

Publisher: EA Sports

Preço: R$ 199,90

Plataformas: PS3, Ps4, Xbox One, Xbox 360, PCs

Disponível no Brasil a partir de 9/10