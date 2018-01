Reprodução/Riot Games

Chegou a hora da decisão: nesse sábado, 31, acontece a grande final do quinto Campeonato Mundial de League of Legends. Diretamente de Berlim, na Mercedes-Benz Arena, os times coreanos Koo Tigers e SKT Telecom T1 se enfrentarão pelo prêmio de US$ 1 milhão diante de 17 mil pessoas. O favoritismo fica com a SKT, que foi campeã mundial em 2013 e conta em suas fileiras com Faker, considerado por críticos o maior jogador de League of Legends da atualidade.

A partida terá transmissão simultânea feita pela Riot Games Brasil: a partir das 9h da manhã do sábado, os canais da empresa no YouTube, no Twitch e na Azubu mostrarão a melhor de cinco partidas entre os dois times, com comentários e narração em português. Além disso, 48 salas de cinema espalhadas pelo Brasil transmitirão a partida ao vivo, em uma parceria da Riot Games com a CineLive. Confira a lista de salas aqui.

Time brasileiro. O Mundial de League of Legends contou pelo segundo ano consecutivo com a participação de um time brasileiro. Depois da presença da KaBuM eSports em 2014, nessa temporada foi a vez da paiN Gaming entrar em ação na elite do “lolzinho” mundial. No entanto, o time foi eliminado ainda na fase de grupos, com duas vitórias e quatro derrotas.

Para o ano que vem, os times brasileiros continuarão sem vaga garantida no Mundial. Apesar da evolução aparente do cenário nacional no eSport, a Riot Games não dará espaço cativo aos times locais no torneio. “O Brasil está fazendo um excelente trabalho em fortalecer suas equipes, mas ano que vem os torneios serão mais difíceis”, disse Dustin Beck, vice-presidente de eSports da empresa, em coletiva a jornalistas na manhã dessa sexta-feira, 30, em Berlim.