No final dos anos 1980, a Nintendo reinava absoluta no mundo dos games com seu console 8 bits apelidado por aqui de “Nintendinho”. Isso até a Sega entrar no mercado com o Master System e tomar a frente com o lançamento do Mega Drive em outubro de 1988, um potente videogame de 16 bits. A Nintendo retomou a liderança ao colocar nas lojas o Super Nintendo em novembro de 1990, mas nunca mais teria domínio tão amplo.

Pensando nesse momento de mudança do mundo dos games, alguém muito criativo fez a paródia da música “Fuck You” de Cee Lo Green na qual a Nintendo desabafa contra a Sega. Confere:

Ps: Abaixo, a música original de Cee Lo Green, também digna de menção.