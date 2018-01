Por Bruno Capelas

“Eu vim aqui pra somar”, diz o passarinho.

Logo depois que surge um jogo mobile de sucesso, é inevitável: milhares de clones se espalham pelas lojas de aplicativos por aí. Foi assim com Candy Crush, com Angry Birds e, obviamente, com os dois maiores sucessos recentes: 2048 e Flappy Bird.

Mas o que dizer de um jogo que une o jogo dos passarinhos pulantes ao enigma de matemática que deixou muita gente de cabelo em pé? Essa é a proposta do Flappy 48: nele, você tem que ultrapassar obstáculos como no Flappy Bird, mas no lugar do passarinho surge um bloco de valor 2. Ao longo dos obstáculos, vão aparecendo outros blocos, que se somam ao seu original — vence quem conseguir superar tantos obstáculos o suficiente para chegar no bloco 2048.

A ideia é extremamente simples — e frustrante: quando você junta dois blocos de valores diferentes, eles formam uma ~cobra~, que deixa a tarefa de passar pelos obstáculos ainda mais difícil. De qualquer maneira, vale gastar alguns minutos brincando com o game, que pode ser jogado em qualquer navegador. Ou, de uma vez por todas, para os desenvolvedores acabarem com a febre de cópias de Flappy Bird e 2048 e começarem a gastar neurônios desenvolvendo novos jogos viciantes.