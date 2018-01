Pula, passarinho, pula! FOTO:Reprodução Pula, passarinho, pula! FOTO:Reprodução

Não precisa mais chorar. Flappy Bird – o game criado pelo vietnamita Doug Nguyen que fez todo mundo clicar no celular que nem louco e até provocou celulares comuns sendo vendidos por alguns milhares de dólares – está de volta. Ou quase…

Nessa segunda-feira, Flappy Birds Family, uma versão atualizada do jogo original de Nguyen, apareceu disponível para download gratuito na Amazon App Store, loja de aplicativos que a rede americana criou para seu smartphone, o Fire Phone, que conta com um sistema baseado no Android – o Fire OS – mas incompatível com ele.

Ou seja: se você tem um celular Android (ou mesmo iOS), vai ter de esperar um pouco mais para voltar a jogar o Flappy Bird original. Ou pode escolher algum genérico, como os muitos que surgiram na esteira do sucesso do game.

Além do modo de jogo que lhe fez famoso, no qual você é um passarinho que precisa desviar dos canos, Flappy Bird Family tem um novo tipo de jogo, cooperativo. Nesse modo, cada jogador controla um pássaro em cantos diferentes da tela, e quem ficar mais tempo vivo vence a disputa.

Os saltos do passarinho

Lançado em março de 2013, o jogo ganhou tração impressionante no começo deste ano. Em fevereiro, já estava em primeiro lugar nos mais baixados em mais de 100 países, totalizando 50 milhões de downloads.

No início de fevereiro, o jogo foi retirado das lojas de aplicativos de iOS e Android depois que Nguyen entrou em crise por perceber, segundo ele, que havia criado um jogo viciante demais. À época, estimou-se que Nguyen estava faturando cerca de US$ 50 mil por dia.