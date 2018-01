Quando criança, vi muitos episódios de Pokémon na TV Record e no Cartoon Network. Jogar Pokémon Go por algumas horas, portanto, foi uma experiência muito divertida para mim.

Talvez seja difícil explicar para quem não vibrou com as aventuras de Ash Ketchum, mas foi incrível ver e capturar um Squirtle no meu quarto ou encontrar itens do jogo na praça em frente de casa.

O uso de realidade aumentada é outro ponto alto: a inovação faz o jogador sentir que está na frente das criaturas fantásticas – realizando um sonho de infância.

nfelizmente, a aventura durou pouco: após jogar durante a madrugada do último domingo, acordei na segunda com os servidores bloqueados – e nada para fazer dentro do jogo a não ser esperar o lançamento.

*texto originalmente publicado como depoimento na edição de 14 de julho de 2016.