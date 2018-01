O fundador da Atari, e também criador do lendário Pong, Nolan Bushnell (foto), admitiu ao site the[a]listdaily que está arrependido por vender a empresa, criada com o sócio Ted Dabney, em 1972.

Bushnell foi enfático durante uma palestra sobre videogames no início de agosto: “Eu fui estúpido”. “Eu vendi porque não entedia sobre Wall Street. Em retrospecto, eu realmente não devia ter vendido”, justifica.

O criador da Atari também disse que tinha pouca atenção para seus próprios negócios.

Bushnell adimitiu que está “cansado” e brincou dizendo que os seus filhos o chamaram de “coxo”. Na palestra que ele participou, sobre o futuro da indústria de games, ele foi irônico: “Eu quero ser esse fóssil retrô centrado na história?”

Situação da Atari

De acordo com o jornal Los Angeles Times, atualmente a Atari tenta se recuperar financeiramente e sofre com uma dívida de US$ 25 milhões e tem que dar conta de uma linha crédito de US$ 54 milhões. Nos últimos 5 anos, quando a Atari se tornou parte da produtora francesa Infogrames, a empresa perdeu mais de US$ 700 milhões.

E no momento a empresa está apostando em jogos casuais, adaptando games que fizeram sucesso nos anos 70 e 80 para o Facebook.

Além disso, existe o interesse de produtoras de Hollywood na produção de filmes baseados nos jogos da Atari, como o Asteroids. Essa pode ser uma das saídas da companhia para fazer caixa.