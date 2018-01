Reprodução

É hora de acelerar: o game brasileiro Horizon Chase, da produtora gaúcha Aquiris Game Studio, vai chegar para Android nesta quinta-feira, 19. Uma verdadeira carta de amor aos jogos de corrida dos anos 1990, como Top Gear, Outrun e Lotus Turbo Challenge, Horizon Chase foi lançado em agosto para o iOS, conquistando fãs de corrida no mundo todo – além disso, o jogo foi considerado o melhor game brasileiro da Brasil Game Show pelo Brazil Game Awards.

Com o formato de volta ao mundo, no qual o jogador corre em pistas de cenários como o Vale da Morte californiano, a Chapada Diamantina, a Acrópole de Atenas ou o Havaí, Horizon Chase conta com 73 circuitos e 17 pistas, em 8 copas espalhadas pelo planeta.

Na versão Android, o game ganhará uma novidade: o jogador poderá baixá-lo e testar cinco pistas antes de decidir ser quer fazer a compra ou não. Para poder curtir o game além das cinco pistas teste, o jogador deverá pagar US$ 2,99 – o valor em reais será convertido no ato da compra, e deve girar em torno de R$ 11,50.

E vem mais por aí: em outubro, durante a Brasil Game Show, a Aquiris anunciou que Horizon Chase está sendo adaptado para PCs e para PlayStation 4. Em ambas as plataformas, o jogo deve ter multiplayer com tela dividida, do mesmo jeito que acontecia em Top Gear e outros clássicos do gênero.

Abaixo, você assiste ao trailer de lançamento de Horizon Chase no Android. E aí, pé no acelerador?