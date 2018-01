Na sexta-feira, 28, o funcionário do Banco Central gaúcho Ricardo Neis, de 47 anos, dirigia seu carro pelas ruas de Porto Alegre (RS) quando se deparou com um grupo de ciclistas, acelerou e atravessou pelo grupo, atropelando 12 deles. Em depoimento à polícia, Neis disse que ele e seu filho, que também estava no carro, foram agredidos pelos ciclistas. Na manhã desta quarta-feira, 2, o bancário foi preso na clínica psiquiátrica onde havia sido internado na segunda-feira.

Um desenvolvedor de Porto Alegre chamado Wallace Morais criou um jogo simples, como ironia e protesto contra o argumento do motorista. Segundo Morais, o game permite ver a situação pelo lado do motorista (sem a violência brutal do caso, obviamente).

No enunciado, o game avisa que as ruas foram tomadas por “terríveis ciclistas” e a saída é fugir e se desviar deles, antes que “capotem o seu carro”. Mas se atropelar um deles, diz o game, será em “legítima defesa”, como o bancário afirmou. O game então pede para quem não concordar com o sujeito que assine a petição de repúdio ao caso.





Clique na imagem para abrir.