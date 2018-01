Foi tipo ‘yeah!’, disse Kristoffer. FOTO: Reprodução/BBC Foi tipo ‘yeah!’, disse Kristoffer. FOTO: Reprodução/BBC

Kristoffer Von Hassel tem apenas cinco anos e é o mais novo analista de segurança amador da Microsoft. De sua casa em San Diego, na California, ele descobriu brincando com seu Xbox como entrar no Xbox Live com a conta do seu pai e jogar o que quisesse (inclusive games não adequados para a sua faixa etária).

Detalhe: ele não fazia ideia de qual era a senha.

Tanto é que na sua primeira tentativa, ele errou e foi levado para uma tela de verificação, que pedia para o usuário inserir a senha correta. O “truque” foi completar este espaço apertando a barra de espaço. Em entrevista a uma rede de TV, Kristoffer disse: “Foi tipo ‘yeah!'”. Entendeu?

“Eu fiquei tenso. Achei que meu pai ia descobrir e que alguém roubaria o meu Xbox”, disse.

FOTO: Reprodução/KGTV FOTO: Reprodução/KGTV

Robert Davies, o pai, descobriu. Mas por coincidência do destino, o pai de Kristoffer é um especialista de segurança e levou a descoberta de seu filho para a Microsoft, especificando os detalhes da falha. A empresa dona do Xbox, então, fez esta declaração:

“Sempre ouvimos nossos clientes e os agradecemos por trazerem tais questões à nossa atenção. Levamos segurança muito à sério com o Xbox e consertamos a falha assim que ficamos sabendo dela”, disse.

Kristoffer acabou se dando muito bem. Seu nome agora consta oficialmente na lista de pessoas que já ajudaram a reportar falhas de segurança à Microsoft e, por sua descoberta, ganhou quatro novos jogos, US$ 50 e um ano de assinatura da Xbox Live. Kristoffer não sabe, mas essa saiu barato para a Microsoft.

/MURILO RONCOLATO