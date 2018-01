Todo segmento de arte deve respeitar seus clássicos. Permitir que uma dessas reconhecidas produções possa ser refeita sem os limites tecnológicos da sua época, nesse sentido, é um modo de fazê-lo.

Para o universo dos games, God of War é um dos seus maiores clássicos. Elogiado pelo enredo fantástico e pelo poder gráfico, o jogo que virou franquia pelas mãos do Santa Monica Studio faz parte do hall de títulos obrigatórios.

No ano em que a primeira edição da franquia comemora 15 anos, a Sony anuncia o lançamento da versão remasterizada de God of War III para PlayStation 4. A notícia é bem-vinda pelos jogadores do console de nova geração, já que para incorporar Kratos, seria necessário ter um PlayStation 2 (para God of War e God of War 2) ou um PlayStation 3 (God of War 3 e God of War: Ascension).

Outros títulos já remasterizados incluem Grim Fandango, Resident Evil, The Legend of Zelda e The Last of Us.

A versão adaptada para PS4 chega no dia 14 de julho deste ano no mercado americano. Entre as melhorias, o redesenho inclui gráficos em 1080p, rodando a 60 frames por segundo, além de novos modos de batalha, armas, chefões e um modo de câmera, para permitir que jogadores compartilhe imagens do jogo.

Ao fim de post publicado por Cory Barlog sobre o assunto, o diretor do game foi misterioso, deixando no ar se haverá mais anúncios sobre a franquia do apenas uma versão remasterizada – seria uma continuação ou ao menos um DLC? Só Zeus sabe.

“Deveríamos tostar (é o que Kratos faz com a maioria dos seus inimigos) por mais 10 anos? Haverão outros dez anos? Hmm…”, disse.