Anunciado durante a E3, maior feira de games do mundo que aconteceu em junho deste ano nos Estados Unidos, o game Gran Turismo 5, da Sony, teve seu lançamento adiado.

O prometido era que ele chegaria ao mercado dia 2 de novembro, mas para que “o jogo possa receber os mínimos cuidados em sua concepção e para a criação de uma experiência de corrida perfeita”, segundo nota da assessoria da empresa no Brasil, a data será remarcada.

A nova data de lançamento ainda não foi decidida, mas o esperado é que o jogo chegue às lojas brasileiras ainda este ano, a tempo das compras de Natal.

O Gran Turismo 5 é considerado o melhor simulador de corridas no videogame, com mais de mil carros. Ele teve um orçamento de US$ 60 milhões e demorou quatro anos para ser produzido.

Foto: divulgação