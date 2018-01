por João Coscelli

A Atari provou que o relançamento de franquias de sucesso são uma tendência no mundo dos videogames. Quase 30 anos depois de “assustar” os jogadores, o clássico Haunted House chegará ao Wii, ao Xbox 360 e ao PC em setembro.

A própria Atari anunciou o lançamento do jogo, que seguirá a linha do clássico de 1981 – o jogador deve explorar uma mansão mal assombrada em meio a fantasmas e no mais completo breu. Os elementos do jogo original foram preservados, e o que se pode esperar é um título de aventura e exploração cheio de puzzles.

A data de lançamento antecede o Halloween – 31 de outubro. Vale lembrar que Haunted House pode ser considerado como o primeiro jogo do estilo “sobrevivência de horror”, gênero no qual estão classificados obras primas como Resident Evil, Silent Hill e Alone in the Dark.

Felizmente a nova versão parece bem mais clara e explicativa. O original (vídeo abaixo) era completamente incompreensível sem as informações sobre cada elemento da tela, disponíveis apenas via manual.