Em entrevista ao site MCV, o presidente da Sony Computer Entertainment (SCE), Kazuo Hirai (foto), disse que o sucessor do PlayStation 3 terá suporte a mídia física, como o Blu-ray. A justificativa é que se a apostar apenas nas vendas digitais, como é feito no portatil PSP Go!, a marca não chegaria a países menos desenvolvidos.

“Nós fazemos o negócio em partes do mundo onde não tem infraestrutura de rede tão robusto como o esperado”, explica o executivo da SCE.

Além disso, Hirai detalha que o futuro da indústria digital ainda vai demorar um pouco, pelo menos uns 10 anos para chegar ao mercado ideal.

“Para pensar que tudo será por download em dois anos, três anos ou até mesmo 10 anos a partir de agora é levar um pouco ao extremo”, diz Hirai ao site.

Vendas de PS3 podem superar as de PS2 em 2016

O presidente da SCE ainda destacou que até 2016, o terceiro console da ‘família PlayStation’ pode superar as vendas do antecessor, o PlayStation 2.

Hirai disse que até o momento, desde que o PlayStation 3 foi lançado, em 2006, já foram vendidos 38 milhões de unidades. Em 10 anos, já foram vendidos 146 milhões de unidades do Playstation 2, que foi lançado em 2000, no mundo, e oficialmente no Brasil, em 2009.

“O ponto alto, olhando para o nosso negócio de console, é o PS2. Porém, para o PS3, queremos um nível de sucesso que gostariamos de imitar e esperamos superar no ciclo final dos dez anos do ciclo de vida”, conclui Hirai, ao MCV.