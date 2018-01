Com quatro troféus (Melhor Jogo da Feira, Melhor Jogo para Console, Melhor Jogo Original e Ação e Aventura), Horizon Zero Dawn é o maior vencedor da segunda edição do Brazil Game Awards – prêmio que escolhe os melhores jogos da Brasil Game Show, a principal feira de jogos da América Latina. Em 2016, pela primeira vez, o Estadão faz parte do júri independente da Brazil Game Awards, composto por jornalistas e críticos de games sem quaisquer relações com a BGS.

Além de Horizon Zero Dawn, que só chega ao mercado no ano que vem para o PlayStation 4, quem também se destacou na competição foi Overwatch, game de tiro da Blizzard, que venceu em Tiro e Multiplayer. Já o troféu de melhor jogo brasileiro ficou com o jogo de luta Trajes Fatais, da produtora Onanim. Conheça abaixo os vencedores da Brazil Game Awards 2016, bem como os votos do Estadão.

Melhor Jogo da Feira: Horizon: Zero Dawn

Voto do Estadão: Forza Horizon 3

Melhor Jogo Brasileiro: Trajes Fatais (Onanim)

Voto do Estadão: Shiny (Garage 227)

Melhor Jogo Original: Horizon: Zero Dawn

Voto do Estadão: For Honor

Melhor Jogo para PC: For Honor

Voto do Estadão: For Honor

Melhor Jogo para Console: Horizon: Zero Dawn

Voto do Estadão: Forza Horizon 3

Melhor Jogo para Realidade Virtual: Batman: Arkham VR

Voto do Estadão: Rez Infinite

Melhor Periférico/Hardware: PlayStation VR

Voto do Estadão: PlayStation VR

Melhor Jogo de Tiro: Overwatch

Voto do Estadão: Overwatch

Melhor Jogo de Ação e Aventura: Horizon: Zero Dawn

Voto do Estadão: Resident Evil VII

Melhor Jogo de Luta: Tekken 7

Voto do Estadão: Street Fighter V

Melhor Jogo de Corrida: Forza Horizon 3

Voto do Estadão: Forza Horizon 3

Melhor Jogo de Esportes: FIFA 17

Voto do Estadão: FIFA 17

Melhor Jogo de Estratégia: Halo Wars 2

Voto do Estadão: sem voto

Melhor Jogo para a Família: Just Dance 2017

Voto do Estadão: Just Dance 2017

Melhor Multiplayer: Overwatch

Voto do Estadão: Overwatch

Melhor Jogo Independente: Cuphead

Voto do Estadão: Shiny