Por Bruno Capelas

• ‘Já Jogou’ é uma nova seção do Que Mario? com recomendações de novos e velhos games que a gente gostou tanto que não podia deixar você viver sua vida sem jogá-los. A inspiração veio da seção ‘Have You Played…’, do Rock, Paper, Shotgun, da qual somos fãs •

Ah, os jogos de corrida: intermináveis sequências de apertar o gatilho, pisar no acelerador e tentar vencer todo mundo, em campeonatos que não acabam nunca e a necessidade de muita perícia para não bater o carro e sair rodando. Agora esqueça (quase) tudo isso e pense em um jogo realmente divertido, mesmo para quem não sabe diferenciar um muscle car de um super esportivo americano.

É o que acontece em Forza Horizon, lançado pela Microsoft como um dos principais exclusivos para Xbox no ano passado. Descrito como um jogo de mundo aberto, o game se destaca por duas coisas.

Primeiro, porque ele tem “pausas” entre os momentos de emoção das corridas. Para ir disputar uma prova, você precisa percorrer belas paisagens da riviera francesa e da Itália até chegar ao ponto de partida, o que é bem relaxante entre uma ultrapassagem e outra.

Segundo, porque as provas não necessariamente são apenas “saia correndo e fique na frente de todo mundo”: há testes de tempo, desafios malucos de velocidade (que já existiam em Forza Motorsport, sua série irmã, mas de maneira menos descontraída) e um sistema que te dá pontuações e bônus para derrapagens, colisões com postes e elementos das cidades ou vôos livres com o carro.

Outro diferencial do game são suas estações de rádio, do rock ao pop eletrônico, incluindo uma que só toca música clássica. (É uma experiência divertida fazer uma ultrapassagem ou rodar seu carro ouvindo Mozart. Garanto).

O grande ponto da coisa é que Forza Horizon 2 (bem como seu antecessor) surge como um ótimo meio do caminho entre a zoeira do estilo Mario Kart (com itens, negação de leis da Física e ultrapassagens) e a seriedade de Forza Motorsport/Gran Turismo, em que cada milímetro conta e ajustes muito específicos de carros são necessários para se dar bem. E aí, vamos nessa?

Forza Horizon 2

Desenvolvedora: Turn 10

Publisher: Microsoft Studios

Preço: R$ 199,90

Plataformas: Xbox One e Xbox 360

Já disponível no Brasil