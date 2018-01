Por Murilo Roncolato

Nem todo jogo tem corrida, porrada, tiro, morte, final macabro ou enredo mirabolante. Nem precisa durar horas e mais horas ou fazer uso de uma mecânica muito complexa para justificar sua existência e provar seu valor na indústria. Gone Home veio ao mundo para mostrar tudo isso e também, com muita coragem e competência, criar um game point-and-click de exploração em primeira pessoa baseado em temas caros como homossexualidade, feminismo, relacionamento e família.

Tudo isso dentro de um jogo muito bem acabado, que soube contar uma história relativamente simples, mas dando autonomia ao jogador para determinar seu ritmo, descobertas (jogadores podem sair entendendo mais e outros menos do enredo principal e dos paralelos apresentados, depende do caminho percorrido, se ele fuçou no lixo, ouviu uma certa fita, etc).

O jogador incorpora Kaitlin Greenbriar que volta para casa depois de um ano fora e lê uma nota assinada pela irmã dizendo para não buscar entender para ela onde foi. A noite chuvosa, o casarão americano (cheia de cômodos, passagens e sótão), a ausência dos pais e da irmã, a tempestade lá fora. Tudo dá ao jogo um clima macabro – que pode garantir aos distraídos alguns bons sustos – e os primeiros sinais indicam que horas de investigação virão por aí.

A casa está cheia de evidências e elementos que permitem ao jogador reconstruir parte da história da família Greenbriar, entender (e identificar-se) com as fases da adolescência pelas quais passa Samantha – cheias de descobertas, deslumbramento e incertezas – até a sua conclusão (com direito a fitas com o som de bandas feministas do movimento Riot Grrrl).

Um jogo divertido aliado a uma história sensível e bem contada.

Gone Home

Desenvolvedora: Fullbright

Publisher: Fullbright

Preço: R$ 37

Lançado em: Agosto/2013

Plataformas: Windows, Mac, Linux

Nota (0 a 5): 4,5*

*A nota final é resultado da média de cinco critérios: gráficos, diversão, jogabilidade, enredo e multiplayer (se não houver, o resultado dos demais critérios será dividido por quatro); todos avaliadas entre 0 e 5.