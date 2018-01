Bruno Capelas

'Happy', de Pharrell Williams, é uma das principais músicas do jogo.

• ‘Já Jogou’ é uma nova seção do Que Mario? com recomendações de novos e velhos games que a gente gostou tanto que não podia deixar você viver sua vida sem jogá-los. A inspiração veio da seção ‘Have You Played…’, do Rock, Paper, Shotgun, da qual somos fãs •

Uma confissão: sempre achei um pouco vergonha alheia ver a galera dançando em público nas feiras de games por aí. Pô, com tanto jogo bacana pra testar, você vai mesmo ficar fazendo coreografias e passinhos, enquanto podia fazer isso na balada? Enfim… até que outro dia desses, caiu na minha mão o novo exemplar da principal série de games de dança dos nossos tempos, Just Dance 2015.

Liguei o Kinect (que ainda estava na caixa) do Xbox One e decidi ver qual era a do jogo, junto com a minha irmã mais nova – depois, claro, de fechar a porta do quarto pra ninguém ver.

Abri os trabalhos com Happy, do Pharrell Williams. Depois, um clássico das antigas: Ain’t No Mountain High Enough, de Marvin Gaye e Tammi Terrell. Pra acalmar, uma lenta: Only You, do The Platters. E depois teve Macarena, I Love It… para quem odiava games de dança, eu estava ali, no meu quarto, com o ventilador ligado e pedindo mais.

A questão é que, apesar de ser bizarro, é extremamente divertido dançar em frente ao videogame – e perder algumas calorias, risos. O jogo fica ainda mais engraçado quando você acaba uma coreografia e ele exibe, em uma tela especial, os melhores momentos da sua coreografia, incluindo passinhos errados e movimentos que eu não deixaria a minha vó fazer.

O fato de dar estrelinhas e pontuações para cada um dos jogadores, em clara gamificação, também faz da coisa ainda mais divertida. No café da manhã do dia seguinte, tudo que eu podia fazer era zoar a minha irmã, dizendo que ela dançava Let It Go pior que eu.

Para um amante do rock como eu, talvez a seleção musical de Just Dance seja um bocado… pop. Mas, assim como na festinha do seu melhor amigo, isso não é empecilho para te deixar parado em frente ao videogame. Só não conta pra ninguém.

Just Dance 2015

Desenvolvedora: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Plataformas: Wii, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One

Já disponível no Brasil

Preço: R$ 159,90