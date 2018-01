FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Já pensou se você pudesse controlar a Monica, o Ross, a Rachel e todos os personagens principais do seriado Friends, que está completando 20 anos em 2014? Pois é o que fez um jogador de The Sims 4, identificado na rede Origin como ian8000.

Além de recriar Ross, Phoebe, Rachel, Monica, Joey e Chandler, ele ainda construiu no jogo os apartamentos e o café (o Central Perk) no qual se passa a série. Itens, personagens e acessórios estão disponíveis para serem visualizados na galeria interna do jogo. Dá uma olhada no capricho do rapaz nas fotos abaixo.

Vai um café aí? FOTO: Reprodução Vai um café aí? FOTO: Reprodução

“Smelly Cat, Smelly Cat…” FOTO: Reprodução “Smelly Cat, Smelly Cat…” FOTO: Reprodução

Conversa de irmãos. FOTO: Reprodução Conversa de irmãos. FOTO: Reprodução

Recriação tem os dois apartamentos e o café Central Perk, onde se passa boa parte da série. FOTO: Reprodução Recriação tem os dois apartamentos e o café Central Perk, onde se passa boa parte da série. FOTO: Reprodução

Será que eles estão assistindo à novela do Dr. Drake Ramoray? FOTO: Reprodução Será que eles estão assistindo à novela do Dr. Drake Ramoray? FOTO: Reprodução