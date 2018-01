Por Bruno Capelas

Você já se sente pronto para imitar o gesto imortal de Bellini e levantar o caneco da Copa do Mundo de 2014? Então pode se preparar para tirar o escorpião do bolso: FIFA World Cup 14, o jogo oficial da campeonato mundial de seleções que ocorre no Brasil esse ano, custará R$ 250 – muito acima do preço médio de games no País.

O preço foi divulgado nesta terça-feira, 25, pela Electronics Arts (EA), responsável pelo game, que estará disponível apenas para a sétima geração de consoles (PlayStation 3 e Xbox 360), e o game entra em pré-venda a partir de quinta-feira, 27.

A escolha em deixar PS4 e Xbox One de lado foi a de incentivar que o jogo da Copa “fosse o mais acessível o possível”, como explicou o produtor Gilliard Lopes em entrevista coletiva em fevereiro, anunciando FIFA World Cup 14. Vale lembrar que, dos grandes lançamentos recentes, apenas Titanfall (Xbox One) chegou a tal faixa de preço. FIFA 14, lançado em outubro de 2013, custava R$ 199,90 à época.

O preço deixou muitos fãs da série FIFA indignados no Twitter:

To muito feliz em saber que o Fifa da copa do mundo pra xbox 360 vai sair por R$ 250,00 PQP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Luquinhas (@lucasn_11) March 25, 2014

O joguinho da Copa do Mundo vai chegar por 250 mangos. EA Sports, tu tá de sacanagem! — Enrique Escudero (@enriqueescudero) March 25, 2014

O JOGO DA COPA DO MUNDO DESSE ANO VAI CUSTAR 250 REAIS????????????????? COMO ASSIM?????????? — EMINEM OCADIANO (@_GAndrade_) March 25, 2014

Questionada sobre o preço de FIFA World Cup 14, a EA respondeu que “a composição do preço de um produto é resultado de diversos fatores, entre eles o investimento feito para o seu desenvolvimento, a localização, o conteúdo licenciado e quantidade de plataformas disponíveis”. FIFA World Cup 14 chega às lojas de todo o País no dia 24 de abril, incluindo 203 seleções, 7.469 jogadores, 19 treinadores licenciados e 21 novos estádios, incluindo todos os 12 que estarão na Copa do Mundo.