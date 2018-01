Brace yourselves, o jogo de Game of Thrones is coming… até o fim deste ano.

A Telltale Games não fez nem fará qualquer anúncio na E3 2014 sobre o jogo que preparam da série Game of Thrones, a mais vista da história da HBO. Construída com a supervisão do autor dos livros que deram origem à série, George R. R. Martin, o jogo deve ser anunciado ainda em 2014, mas só depois de outro lançamento da desenvolvedora, Tales from the Borderlands, chegar ao mercado.

Quem contou isso foi o diretor de relações públicas da Telltale, Job Stauffer, pelo Twitter. Ele ainda disse que os fãs terão mais informações sobre o futuro game só no terceiro trimestre.

For those asking, Game of Thrones will premiere later this year after TFTBL kicks off. More news on GoT towards the end of summer, not at E3 — Job J Stauffer (@jobjstauffer) 7 junho 2014

Sem trailer, sem data exata de lançamento, sem preço, sem um rascunho nem de como vai ser a cara da Khaleesi, ou, pior, sem informações se a Khaleesi vai estar no jogo. O que seria inaceitável, certo? Nem tanto. Tendo em vista que o premiadíssimo game de The Walking Dead, assinado pela Telltale, apesar de ter se inspirado nos quadrinhos da série, veio ao mundo com personagens e histórias essencialmente novas.

Enquanto a Telltale não tem nada de novo a dizer aos fãs de GoT, fiquemos com o teaser publicado em dezembro passado, no VGX 2013:

/MURILO RONCOLATO