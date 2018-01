A Electronic Arts confirmou que o game Star Wars: Battlefront III (veja o trailer) chegará ao mercado no dia 17 de novembro, um mês antes do sétimo episódio da franquia, Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força, estrear nos cinemas.

Disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC (Origin), o terceiro título de Battlefront estará mais focado no modo multiplayer e permitirá partidas co-op com até 40 jogadores. Um movimento da EA para tentar rivalizar com Destiny, jogo espacial, futurista, focado em multiplayer, lançado no fim de 2014 com grande sucesso.

O novo game deve se valer da propriedade do universo de Star Wars, o qual arrasta uma legião de fãs desde o primeiro título da série em 1977. O jogador poderá viajar através de planetas presentes na na trilogia clássica dos filmes, como Endor, Hoth e Tatooine, mas terá como novidade o planeta Jakku, cenário que servirá de palco de batalhas entre a Nova República e a resistência imperial no novo filme.

Em Battlefront, é possível pilotar a nave Millenium Falcon e jogar com personagens como Darth Vader e Boba Fett.

O primeiro Star Wars: Battlefront foi lançado pela LucasArts em 2004. A continuação (Star Wars: Battlefront II) veio logo no ano seguinte. Depois de anos sem novidades, a Disney compra a Lucasfilm em 2012, fecha a LucasArts em 2013, e passa o projeto do terceiro título do jogo para a Electronic Arts.

Trailer de Star Wars: Battlefront III

Trailer do novo filme:





