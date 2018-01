Por Bruno Capelas

O maior destaque da Brasil Game Show 2014 é um homem calmo, quieto, que pensa antes de dar suas respostas. Ao conversar com o quarentão Ed Boon, porém, seria difícil imaginar que ele criou um dos jogos mais brutais, sangrentos e divertidos da história: a série Mortal Kombat, que chegará aos consoles da nova geração com Mortal Kombat X, previsto para abril de 2015.

Foi para promover seu novo jogo – o décimo em 22 anos de franquia – que Boon veio ao Brasil conversar com fãs e com a imprensa do País. Para ele, “os fãs brasileiros são os mais apaixonados que vi” (conta outra, vai!), e, cada jogo que faz é melhor que o anterior. “Se fizéssemos o mesmo jogo apenas com gráficos mais bonitos, as pessoas se cansariam e comprariam outro game”.

Disponível para testes na BGS 2014, Mortal Kombat X traz como principal novidade a presença de variações dos principais lutadores: agora, não há apenas um Scorpion ou Sub-Zero, mas três deles. “Isso deixa o jogo com mais variedade, o que nos deixa excitados mais uma vez depois de tantos anos”, conta ele. E é difícil não se empolgar: testei o jogo durante a feira, e é realmente incrível dar um fatality com os gráficos da nova geração.

Na conversa a seguir, Boon fala não só sobre Mortal Kombat, mas também sobre como os games mudaram nos últimos 20 anos, além de dar conselhos a quem quiser criar seus próprios jogos. “Escolha que tipo de trabalho você quer fazer e se torne um mestre nisso”, recomenda. O produtor também fala sobre que tipos de jogo gostaria de criar e destaca a ascensão dos games mobile. “Se eu fosse começar hoje, faria um jogo para celulares”.

O que há de novo em Mortal Kombat X?

É o nosso jogo de luta mais profundo, com as três variações de cada lutador, que geram novas possibilidades de encontros de luta… Por exemplo: Scorpion é melhor que Raiden, mas não é melhor que Sub-Zero. Agora, há três Raidens e três Scorpions, e não necessariamente todos os Scorpions serão melhores que todos os Raidens. Há mais variedade, o que nos deixa excitados mais uma vez depois de tantos anos.

O novo jogo está divertido, mais visual e mais brutal. Como é o trabalho de tentar fazer um jogo com a mesma essência há 20 anos?

Acho que boa parte da diversão em Mortal Kombat X se deve ao novo hardware, dos consoles da nova geração. O PS4 e o Xbox One são sistemas muito poderosos, e esse é o primeiro jogo que fazemos para esses consoles. É óbvio que eles vão ser muito atraentes e bonitos. Queríamos fazê-lo mais realista e sombrio, é um objetivo que sempre tentamos fazer nesses jogos.

Mortal Kombat tem 20 anos. Quando vocês fizeram o primeiro jogo, dava para esperar tanto sucesso?

De maneira alguma! Quando fizemos o primeiro jogo, ficamos felizes apenas por tê-lo acabado. Quando ele se tornou um sucesso, disseram que precisavam fazer uma sequência. E assim foi nos últimos 20 anos, com cada game se tornando melhor e mais divertido que o anterior.

Apesar das inovações dos controles, a jogabilidade de Mortal Kombat é igual desde o primeiro jogo: um botão direcional move o personagem, enquanto outros botões servem para dar socos e chutes. Como vocês fazem para manter o jogo interessante mesmo assim?

Todo jogo tem algo novo, porque, se nós continuássemos a fazer o mesmo jogo apenas com gráficos melhores, as pessoas se cansariam e comprariam outro game.

E como os jogos de luta podem mudar no futuro? Realidade virtual e Kinect podem ser incorporados nesse cenário?

Não acho que o futuro dos jogos de luta seja baseado em novas tecnologias. Nosso foco é tornar o jogo mais acessível para as pessoas daqui para a frente. Alguns jogos são muito difíceis de se jogar! Perto deles, um jogador casual diz: ‘Eu não tenho tempo de ir para a universidade estudar como se joga esse jogo!”. Precisamos expandir o nosso público, e o melhor jeito de fazer isso é deixando o jogo mais acessível.

Como a indústria de games mudou desde 1992?

Ela sofreu mudanças dramáticas. Nos prímórdios, os jogos eram em fliperamas, e depois eles se instalaram na casa dos jogadores, em várias gerações… agora, os games mobile estão fazendo algo incrível. Os games estão cada vez mais aparecendo em múltiplos dispositivos.

Se você fosse começar sua carreira agora, que tipo de jogo você faria?

Provavelmente, eu começaria fazendo um jogo para celulares. O foco de um jogo de consoles é algo tão grande e tão intenso, envolve dezenas de milhões de dólares. Eu faria um jogo indie, ou um jogo mobile, porque eles seriam mais fáceis de se produzir.

Que conselho você daria para um brasileiro que quer criar seus jogos?

Antes de tudo, decida que tipo de trabalho você quer fazer em games, e depois tente se tornar o melhor possível no que você escolheu. Seja o melhor designer, o melhor programador ou o melhor engenheiro de som. Para realmente conseguir colocar o pé na porta e chamar a atenção, você precisa ser o melhor em algo.

Se você não estivesse fazendo Mortal Kombat, que tipo de jogos você gostaria de fazer hoje?

Adoro games de ação/aventura, como Arkham City. Que grande jogo! Seria divertido também fazer um jogo menor, como um puzzle ou algo do tipo.

Algum plano de fazer isso no futuro próximo?

Não imediatamente, mas um dia, quem sabe?

